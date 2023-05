Váy ngủ và những thảm họa thời trang trên thảm đỏ Cannes

Ngày thứ 4 của Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra với buổi công chiếu tác phẩm The Zone Of Interest. Jessica Wang, blogger Trung Quốc, bị chê lòe loẹt đến khó hiểu khi mặc bộ váy đen xuyên thấu dựng phồng bất đối xứng. Bên còn lại của thân váy là phần tà đính lông, không ăn nhập với tổng thể. Bước đi của cô trở nên nặng nề trên đôi giày cao chót vót. Ảnh: Harper's Bazaar.

Đầm quá khổ tạo kiểu hoa hồng thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2019 của Alexander McQueen kén người mặc. Bằng chứng là ca sĩ Yseult Onguenet tự "dìm hàng" và trông càng nặng nề hơn khi diện thiết kế dựng phom 3D kích thước lớn thế này. Đây là hình ảnh của cô tại buổi chiếu phim Indiana Jones And The Dial Of Destiny. Ảnh: Elle.

