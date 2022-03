Váy ngắn - biểu tượng nổi loạn của thời trang hiện đại

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của nhà mốt Miu Miu được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, phù hợp với thế hệ Z.

Ngay sau buổi trình diễn, bộ sưu tập từ Miu Miu đã tạo nên "cơn sốt" trong giới thời trang. Rất nhiều lời ngợi khen đã được các tờ báo lớn dành cho thiết kế váy ngắn trong bộ sưu tập.

Tờ Evening Standard đặt câu hỏi: "Bộ váy của Miu Miu đã trở thành biểu tượng của năm 2022 thế nào?". Trong khi đó, tờ Refinery29 đăng tải bài viết "Vì sao Miu Miu tạo nên cơn sốt?". Hay CR Fashion Book đặt tiêu đề "Tại sao gen Z phát sốt với bộ sưu tập của Miu Miu"...

Cảm hứng từ bộ sưu tập này là tinh thần nổi loạn thể hiện qua chiếc váy ngắn - loại trang phục từng phổ biển vào những năm 1960. Nó được xem như biểu tượng nổi loạn của thời trang hiện đại. Mary Quant và André Courrèges là những tên tuổi từng gắn liền với chiếc váy này.

Yoona và nhiều sao nữ cũng yêu thích thiết kế này của Miu Miu. Ảnh: Miu Miu.

Cây viết Baker của Refinery29 miêu tả bộ trang phục: "Chiếc váy cực ngắn, những nếp gấp không hoàn hảo, đường viền thô. Nó kết hợp với áo crop top nhỏ không kém và mặc kèm áo sơ mi cắt xén. Tất cả đã trở thành khoảnh khắc đáng chú ý đầu tiên của thời trang trong năm 2022".

Sức hút của bộ sưu tập một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng của thẩm mỹ Y2K - thứ luôn được gen Z yêu thích vì sự táo bạo cũng như tính hoài cổ. Nhiều sao nữ nổi tiếng cũng xuất hiện với bộ trang phục "gây sốt" của nhà mốt này như Zendaya, Nicole Kidman, Yoona...

Theo Depop, lượt tìm kiếm "váy mini siêu nhỏ" tăng 23% so với năm ngoái. Trên nền tảng thời trang ảo Stitch Fix, lượng đặt "váy mini" năm 2022 đã tăng 194% so với năm ngoái. Con số trong tháng 1 cũng ghi nhận tăng 19% so với tháng trước đó.