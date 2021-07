Váy ngắn, áo bó sát từ 31 năm trước của sao trở thành mốt

Denim on denim là công thức phối đồ mãi trường tồn theo năm tháng. Để tạo nên một bộ đồ sành điệu với công thức này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi biết cách sử dụng đúng phụ kiện, bạn đã thành công một nửa. Tyra Banks mang đến tạo hình trẻ trung, cá tính khi diện đồ jeans. Mặt khác, cặp chị em người mẫu Gigi và Bella Hadid thể hiện khía cạnh gợi cảm, hoài cổ. Bạn có thể phối denim on denim cùng giày cao gót hoặc boots cao cổ. Tuy nhiên, hãy để ý kỹ đến chất liệu và tông màu đậm nhạt của đồ denim khi kết hợp trang phục. Ảnh: Instyle, Us Weekly.