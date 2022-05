Váy mỏng tang của Selena Gomez và những trang phục thảm họa ở Met Gala

Năm 2021, ca sĩ Kim Petras chọn thiết kế mang hình đầu ngựa 3D của hãng Collina Strada, kết hợp cùng váy in họa tiết. Cô đi cùng nhà thiết kế Hillary Taymour có diện mạo tương tự. Với chủ đề In America: A Lexicon of Fashion - tôn vinh phong cách Mỹ, cặp sao bị chê mặc kỳ dị, khó cảm. SCMP nhận xét tiệc Halloween sẽ là điểm đến lý tưởng hơn của hai người đẹp. Ảnh: Vogue.