Vay hơn 230 triệu và 52 chỉ vàng rồi bỏ trốn 20 năm

Bị công an truy nã đặc biệt, Tòng đưa vợ và con sang Campuchia sinh sống. 20 năm sau, ông ta bị cảnh sát bắt giữ.

Chiều 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Lâm Văn Tòng (sinh năm 1965, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp), người trốn truy nã của Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Văn Tòng tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1985, Tòng cùng vợ con chuyển đến ấp B, xã Tiên Thuận (huyện Bến Cầu) sinh sống bằng nghề mua bán tro dừa.

Trong quá trình sinh sống tại đây, Tòng có vay mượn của một số người quen biết với tổng số tiền hơn 233 triệu đồng và 52,5 chỉ vàng 24K. Đến ngày 17/5/2000, Tòng không còn khả năng trả nợ và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 30/1/2001, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã ra quyết định khởi tố bị can. Ngày 8/3/2001, cơ quan này ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tòng về hành vi trên.

Bị công an truy nã đặc biệt, Tòng đưa cả nhà sang Campuchia lẩn trốn. Sau 12 năm, Tòng thay đổi danh tính rồi cùng gia đình trở về quê sinh sống.

Chiều ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện được Tòng nên phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành bắt giữ bị can.