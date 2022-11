Váy cúp ngực thịnh hành

Những mẫu váy cúp ngực thường được nghệ sĩ phối cùng giày cao gót hoặc sneakers. Để tiết kiệm thời gian phối đồ, bạn có thể kết hợp mẫu đầm với sneakers trắng. Công thức này an toàn và mang lại vẻ ngoài năng động. Trong khi đó, việc kết hợp váy cúp ngực cùng giày cao gót giúp tạo hình phù hợp với những bữa tiệc. Ảnh: Who What Wear.