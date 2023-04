Váy cưới hơn 100 tuổi của sao phim 'Harry Potter'

Lần thứ hai tới hiệu váy cưới cổ điển, Bonnie Wright đã phải lòng mẫu váy trắng cổ chữ V có tuổi đời hơn 100 năm.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên Brides, diễn viên Bonnie Wright kể về lễ cưới của cô và Andrew Lococo vào ngày 19/3/2022. Ở hôn lễ, sao phim Harry Potter diện bộ váy trắng phong cách cổ điển, có tuổi đời hơn 100 năm.

Wright nói, cô tìm thấy trang phục ưng ý tại cửa hàng cho thuê váy cưới Happy Isles ở Los Angeles (Mỹ). Cô quyết định chọn nó vào lần thứ hai đến tiệm. Ấn tượng của Wright về bộ váy là nó đã tồn tại rất lâu, chất liệu thân thiện với môi trường.

"Chiếc váy không có lớp lót trong vì nó có thể đã bị hỏng. Khi mặc thử lần đầu, tôi cảm giác như thể trang phục trong suốt vậy. Thật buồn cười khi phải tưởng tượng ra lớp lót mà chúng tôi dự định may vào trong chiếc váy", Wright hồi tưởng.

Bộ váy cưới hơn 100 tuổi của Bonnie Wright. Ảnh: People.

Để cân bằng vẻ hiện đại cho trang phục cổ điển, diễn viên tạo điểm nhấn bằng giày cao gót màu bạc hiệu Prada. Cô không trang điểm cầu kỳ vì muốn mọi người tập trung vào bộ váy.

Giải thích lý do chọn mẫu váy hơn 100 tuổi, Wright nói: "Điều quan trọng là phải thể hiện tình yêu của chúng tôi đối với môi trường và sử dụng các vật liệu bền vững, thay vì loại chất liệu chỉ dùng một lần. Tôi muốn dựa vào sự sáng tạo của mình để tự làm mọi thứ".

Bonnie Wright thông báo kết hôn vào tháng 3/2022. Cô đăng bức ảnh vợ chồng mang nhẫn ở ngón áp út và bày tỏ niềm hạnh phúc. Scarlet Hefner - bạn diễn của Wright trong Harry Potter - viết: "Xin chúc mừng cả hai". Ngôi sao đóng vai Padma Patil từ phần phim Harry Potter and the Goblet of Fire, Afshan Azad, bày tỏ: "Yêu các bạn rất nhiều".

Theo People, tiệc cưới ngoài trời được tổ chức ở San Juan Capistrano, California với số lượng khách mời hạn chế. Chồng của Wright, Andrew Lococo, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Lần đầu ngôi sao nước Anh công khai ảnh thân mật với nửa kia là vào tháng 9/2020.

Vợ chồng nữ diễn viên hiện sống ở San Diego. Ảnh: @thisisbwright.

Wright nổi tiếng với vai phù thủy Ginny Weasley trong 8 phần của loạt phim ăn khách Harry Potter. Cuối năm 2021, cô cô tái ngộ dàn diễn viên trong tập đặc biệt kỷ niệm 20 năm ra mắt thương hiệu phù thủy.