Váy cưới của Diệu Nhi và xu hướng đang được cô dâu Việt ưa chuộng

Sau khi biết đến chiếc váy 5 in 1 của Diệu Nhi, nhiều cô dâu cho biết bản thân cũng muốn chọn thiết kế đa năng để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Vì không muốn trông “một màu” trong ngày trọng đại, nhiều cô dâu đã chọn thuê hoặc may những chiếc váy khác nhau. Giờ đây, bạn không cần phải làm như vậy khi xu hướng chọn váy cưới tích hợp dần phổ biến ở Việt Nam. Trong ngày cưới, Diệu Nhi cũng chọn thiết kế 5 in 1, biến hóa phong cách từ ball-gown lộng lẫy đến váy ngắn cocktail quyến rũ hiện đại.

Không phải mốt mới

Váy cưới tích hợp có thể được thiết kế theo dạng 3 in 1, 5 in 1, thậm chí 20 in 1. Từ một dáng váy bên trong, các cô dâu sẽ trông như thay bộ khác nhanh chóng khi được gắn thêm phần cổ, trễ vai, tay dài, nơ hay tùng váy dài tùy theo sở thích. Nhờ đó, thay vì chỉ diện một bộ váy từ đầu đến cuối tiệc cưới, các cô dâu có thể diện kiểu trang trọng cho buổi lễ và thay thiết kế phi truyền thống cho phần vui chơi sau đó.

Chia sẻ với Zing, stylist Khúc Mạnh Quân - người đứng sau tạo hình của nhiều diễn viên phim truyền hình Việt - cho biết: “Xu hướng mặc váy cưới tích hợp đã có từ 3-5 năm trước. Tôi nghĩ lý do khiến nó được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại là dịch bệnh ảnh hưởng đến lối tiêu dùng và xu hướng bảo vệ môi trường bùng nổ. Cả nhà thiết kế và khách hàng đều muốn tiết kiệm hơn. Họ muốn có chiếc váy giúp mình biến hóa nhiều kiểu nhưng không mất thời gian và công sức”.

Cùng một chiếc váy, cô dâu có thể biến hóa đa dạng phong cách. Ảnh: NTK Kim.

Theo nam stylist đến từ Hà Nội, việc tạo ra nhiều váy gây tốn vải. Trong khi đó, ở thời đại 4.0, mọi người thường muốn làm các khâu nhanh gọn hơn. Đặc biệt, trong bữa tiệc, chiếc váy tích hợp giúp cô đâu không phải tốn công thay nhiều lần. Người mặc chỉ cần bớt đi phần tay hay gắn thêm chi tiết phía trên.

Một chiếc váy kiểu này đảm bảo phù hợp với đám cưới có cả người lớn tuổi và bạn bè của cô dâu. Trong lúc làm lễ chính, có nhiều khách của phụ huynh nên các cô dâu thường chọn phần tùng váy dài, sang trọng. Ở bữa tiệc sau đó, cô dâu có thể bỏ phần tùng để lộ phần váy ngắn bên trong nhằm dễ dàng vui chơi với bạn bè. Chỉ cần bó gọn tóc hay thêm một đôi giày quấn dây, cô dâu sẽ trông sành điệu hơn.

Thay vì dành nhiều thời gian để thay đồ, cô dâu có thể quây quần, tâm sự với khách mời trong ngày vui của mình. Sự kết hợp giữa vẻ truyền thống và hiện đại cũng tạo nên nét cá tính cho người diện. Đó là những lý do khiến váy tích hợp ngày càng trở nên phổ biến.

Nhà thiết kế Kim - người tạo ra chiếc váy cưới 20 in 1 - nói với Zing: “Sau quá trình tìm hiểu, tôi thấy nhiều khách hàng thích sở hữu váy cưới chứ không còn muốn thuê như ngày trước. Việc chi hàng trăm triệu đồng và mặc váy đúng một lần gây lãng phí. Từ đó, tôi quyết định tạo ra chiếc váy đa năng”.

Cô dâu Việt Trinh trong ngày thử chiếc váy 20 in 1. Ảnh: NVCC.

Không chỉ thay đổi từ váy lễ thành váy tiệc, thiết kế 20 in 1 còn có thể trở thành bộ cánh ngắn trên gối, kèm các phụ kiện. Thay vì gắn các kiểu cổ hay tay dài, Kim tập trung vào chi tiết trễ vai hoặc quây ngực nhằm khoe phần cổ, vai hay xương quai xanh quyến rũ cho cô dâu. Phần ball-gown hay peplum phù hợp với lễ cưới trang trọng. A-line hoặc tea-length sẽ dành cho tiệc đón khách.

Thêm kiểu tay off-shoulder, cô dâu như có chiếc váy khác để chụp ảnh. Thân dưới có lớp organza tơ tằm làm điểm nhấn hay được may theo kiểu mullet lại phù hợp với những cô dâu yêu thích sự quyến rũ, muốn khoe đôi chân dài. Phối với chi tiết choker đính đá, dải sequin lấp lánh hoặc bridal-cape và tháo hoàn toàn tùng váy, cô dâu sẽ có chiếc váy cá tính phù hợp với bữa tiệc độc thân.

Thu Hương (TP.HCM) chia sẻ: “Tôi thực sự thấy tiện lợi khi mặc váy tích hợp nhiều kiểu. Ban đầu, tôi dự tính thuê váy cho ngày cưới của nhà gái. Sau khi thấy chiếc váy 20 in 1, tôi quyết định chọn nó để mặc cho cả tiệc nhà gái và nhà trai”.

Đồng quan điểm, cô dâu Việt Trinh (TP.HCM) cũng thấy việc lựa chọn váy đa năng rất đúng đắn. Phần tùng váy to được cô mặc lúc làm lễ. Trong khi đó, cô thích tháo tùng váy để khoe chân. “Vì dáng người nhỏ và cũng khá ốm, tôi trông không quá nặng nề khi bỏ phần tùng váy nhanh chóng”, Trinh nói.

Cần lưu ý gì?

Với những thiết kế tích hợp, cô dâu thường gặp vài rắc rối nhỏ nếu chưa quen. Theo Khúc Mạnh Quân,việc nhà thiết kế cử trợ lý đi cùng sẽ giúp cô dâu tránh gặp những tình huống không đáng có.

Một chiếc váy trông khác biệt khi được gắn nơ, thêm tay dài hay voan mỏng. Ảnh: Luci Lily Bridal.

“Trợ lý hiểu biết rõ về thiết kế tích hợp có thể giúp kiểm tra, gắn chắc chắn các chi tiết vào váy, đồng thời bảo quản đúng cách. Bởi trong ngày trong đại, cô dâu thường bị áp lực về thời gian. Do đó, họ dễ bị lúng túng ở những khâu gắn vào khiến các phần bị bung ra. Ví dụ, ai đó vô tình giẫm lên váy sẽ khiến phần tà tụt ra. Đó là một số điểm hạn chế so với chiếc váy cưới nguyên bình thường”, anh chia sẻ thêm.

Với những cô dâu có thân hình mũm mĩm, đầy đặn, hãy ưu tiên chọn những thiết kế trễ vai, có tay bồng ra, dáng váy xòe. Nếu có cổ ngắn, nam stylist khuyên bạn nên hạn chế chọn chiếc váy có phần cổ cao. Với người có vóc dáng mảnh mai, hông hay vòng ba không nổi bật, hãy chọn phần tùng xòe nhiều, peplum hay thêm phụ tùng bên trong để cân bằng tỷ lệ cơ thể.