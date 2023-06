Vây bắt nam thanh niên mang lệnh truy nã lúc nửa đêm

Tại thời điểm lực lượng Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vây bắt, Lê Hoàng Thiện đang sử dụng ma túy, đồng thời mở nhạc hết công suất loa và có dấu hiệu phê ma túy.

Thời gian gần đây, qua trao đổi nghiệp vụ với công an các đơn vị địa phương, Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nhận được thông tin Lê Hoàng Thiện (1999, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê truy nã, nhiều khả năng đang lẩn trốn tại một số địa phương ở vùng núi Hòa Vang.

Đại úy Lê Hùng Cường - Phó trưởng Công an xã Hòa Ninh - cho biết theo thông tin trao đổi của Công an quận Thanh Khê, Thiện có nhiều tiền án và nghiện ma túy. Giữa năm 2022, Thiện có hành vi trộm cắp tài sản và bị Công an quận Thanh Khê khởi tố bị can nhưng trong thời gian tại ngoại, Thiện bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê ra quyết định truy nã đối với Lê Hoàng Thiện trên phạm vi toàn quốc.

Các trinh sát Công an Hòa Ninh khống chế, bắt giữ nghi phạm truy nã Lê Hoàng Thiện.

Qua công tác nắm tình hình, cùng với công tác phát động phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, công an xã nắm được thông tin, thời gian gần đây, một người lạ mặt thường lui tới căn nhà vườn trong khu trang trại ở thôn Hòa Trung (xã Hòa Ninh)

Tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, công an xã tiến hành xác minh và qua thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã xác định người thường hay ghé khu trang trại tại tổ 1, thôn Hòa Trung, rất có khả năng là Lê Hoàng Thiện, nghi phạm bị truy nã toàn quốc theo quyết định của Công an quận Thanh Khê. Tuy nhiên, qua nhiều lần theo dõi, lực lượng chức năng không phát hiện được Thiện có mặt tại địa điểm nêu trên, nghi phạm thường ghé tới khu trang trại, rồi cũng “biến mất hút” không theo ngày giờ nào cố định.

Lúc 19h50 ngày 30/5, công an xã đang tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tập huấn kỹ năng PCCC cho nhân dân tại thôn Đông Sơn, thì nhận được nguồn tin về sự xuất hiện của nam thanh niên lạ mặt tại căn nhà khu trang trại ở thôn Hòa Trung. Đại úy Lê Hùng Cường - chỉ huy trong ca trực đêm - nhanh chóng họp lực lượng, triển khai các biện pháp xác minh người nghi vấn.

Sau khi tổ xác minh tiến hành nhận dạng nam thanh niên phù hợp với đặc điểm nhân dạng của Lê Hoàng Thiện, công an xã khẩn trương phân công nhiệm vụ cho các tổ tiến hành vây bắt nghi phạm. Đến 21h50 cùng ngày, các tổ vây bắt bí mật áp sát căn nhà trong khu trang trại ở thôn Hòa Trung, đồng thời mật phục tại các khu vực quanh căn nhà. Các trinh sát xác định chính xác vị trí Lê Hoàng Thiện đang ẩn náu, đồng loạt các tổ vây bắt ập vào căn nhà theo nhiều hướng để khống chế nghi phạm.

Nghi phạm truy nã nguy hiểm Lê Hoàng Thiện.

Tại thời điểm lực lượng công an vây bắt, Lê Hoàng Thiện đang sử dụng ma túy, đồng thời mở nhạc hết công suất loa và có dấu hiệu phê ma túy. Khi thấy lực lượng công an ập vào, Thiện vùng dậy lấy dao định chống trả, nhưng bị khống chế và bắt gọn.

Lê Hoàng Thiện được đưa về trụ sở công an xã và tiến hành lấy lời khai, lập hồ sơ, đồng thời công an xã thông tin ngay với Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê về việc bắt được nghi phạm truy nã Lê Hoàng Thiện. Hơn 2h ngày 31/5, công an xã hoàn tất bàn giao Lê Hoàng Thiện và hồ sơ cho Công an quận Thanh Khê tiếp tục hoàn tất các thủ tục tố tụng để truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật.