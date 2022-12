Vây bắt hơn 100 quái xế lạng lách, đánh võng

Nhóm thanh niên ở Thanh Hóa tụ tập với nhau, tháo hoặc che biển số môtô tổ chức lạng lách, đánh võng thành từng tốp gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa triển khai vây bắt nhiều nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Vào tối 18/12 và 20/12, lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Hoằng Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các xã từ thị trấn Bút Sơn xuống khu du lịch biển Hải Tiến đồng loạt ra quân vây bắt, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Lực lượng công đã lập biên bản phạt tiền hơn 200 triệu đồng, bắt, xử lý, răn đe 9 thanh, thiếu niên thuộc 2 nhóm "Bút Sơn" và "Hoằng Trường". Đây là những nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển phương tiện không gắn biển số lưu thông trên các tuyến đường chính, có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Nguyễn Thành Mong làm việc với cơ quan công an.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn thị trấn Bút Sơn, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ N.V.Đ. (SN 2004, ngụ xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa) đang tàng trữ túi nylon chứa các sợi màu vàng nâu (nghi là cỏ Mỹ).

Ngoài ra, thông qua camera giám sát giao thông, cơ quan chức năng sẽ tiến hành triệu tập, xử lý nghiêm các trường hợp đua xe, lạng lách, đánh võng. Ngày 19/12, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp triệu tập Nguyễn Thành Mong (SN 2005 ở đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ) đến trụ sở Công an phường Đông Thọ để xác minh làm rõ hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo kết quả xác minh, trong các ngày 2, 5 và 16/12, mặc dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện cơ giới trên 50 phân khối, Nguyễn Thành Mong đã điều khiển môtô biển kiểm soát 36B8-812.79 tham gia giao thông chở quá số người quy định (chở 3) không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường Lê Hoàn - Lê Lợi (phường Điện Biên); Ngã tư Voi - Hải thượng Lãn ông (phường Đông Vệ); Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu (phường Đông Thọ) gây nguy hiểm và bức xúc cho người đi đường.

Trước đó, ngày 14/11, Nguyễn Thành Mong đã bị Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Thanh Hóa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về các lỗi tương tự.

Với các lỗi vi phạm: điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường bộ trong đô thị, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển môtô có dung tích xilanh trên 50 cc, Công an thành phố Thanh Hóa đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thành Mong số tiền hơn 4,6 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Hồng Hải, đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Thanh Hóa, cho biết: “Từ tháng 9, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh phát hiện, xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền gần 400 triệu đồng, trong đó đa phần các trường hợp vi phạm đều là thanh, thiếu niên, với các lỗi vi phạm phổ biến như: vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường... Thời gian tới, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp với xử lý các vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát bảo đảm trật tự ATGT”.