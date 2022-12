Vây bắt 70 người đánh bạc trong trường gà

Gần 100 cảnh sát bao vây, đột kích vào căn nhà kín cổng cao tường là nơi tổ chức đá gà nằm trong hẻm sâu ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sáng 4/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết, Cảnh sát 113 và Cảnh sát cơ động triệt phá sòng bạc dưới hình thức đá gà trong hẻm 99 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP Phan Thiết. Đây là trường gà do Lê Tiến Đạt (SN 1975, ngụ TP Phan Thiết) làm chủ và đã hoạt động trong thời gian dài với 2 bồ gà.

Lợi dụng địa thế căn nhà nằm trong hẻm sâu và tường cao 5 m, cổng sắt đóng kín để những người đánh bạc tổ chức và sát phạt nhau qua hình thức đá gà.

Những người đánh bạc tại trường gà.

Qua thời gian dài theo dõi, các trinh sát Phòng CSHS đã lên phương án triệt phá và bố trí lực lượng vây bắt nhằm tóm gọn những người đánh bạc. Các trinh sát đã vượt tường rào cao, mở cánh cổng sắt ập vào bắt quả tang nhiều người đang say sưa sát phạt.

Khi thấy công an, một số người đã leo mái nhà, nhảy qua tường hòng bỏ chạy, nhưng lực lượng được bố trí siết chặt các hướng nên đều bị bắt giữ. Khoảng 70 người bị bắt giữ cùng tang vật gần 40 con gà nòi, hàng trăm triệu đồng tiền mặt và xe máy của người đánh bạc.