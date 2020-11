'Váy báo thù' và loạt trang phục gây tranh cãi của các công nương

Bộ váy đen hở ngực của nhà thiết kế Christina Stambolian làm nên thương hiệu của cố Công nương Diana khi được bà diện vào đúng ngày Thái tử Charles thừa nhận ngoại tình.

Zing trích dịch bài đăng trên New York Post nói về những bí mật đằng sau loạt trang phục gây tranh cãi của các thành viên hoàng gia Anh.

Thời trang của hoàng gia từ lâu không chỉ đơn thuần là những bộ lễ phục, vương miện lấp lánh. Các thành viên hoàng tộc hiện đại đã đi qua ranh giới hạn hẹp giữa truyền thống và phong cách trình diễn đương đại.

Elizabeth Holmes, tác giả cuốn sách HRH: So Many Thoughts on Royal Style, cho biết là đối tượng thu hút sự chú ý của công chúng, thành viên hoàng gia Anh - từ cố Công nương Diana cho đến Kate Middleton - thường sử dụng trang phục một cách có chủ ý để giao tiếp với người hâm mộ.

“Các công nương sẽ không bao giờ bình luận về ngoại hình của mình. Họ sẽ không phát biểu đại loại như 'Đây là lý do tôi mặc cái này'. Họ để bạn tự hiểu”, Holmes nói.

Loạt trang phục gây tranh cãi của các thành viên hoàng gia Anh.

Holmes - người điều hành một tài khoản Instagram về thời trang hoàng gia Anh có 139.000 người theo dõi - nói rằng trong khi Nữ hoàng Elizabeth II đã rất khéo léo với vẻ ngoài của mình, con dâu cũ của bà - cố Công nương Diana - có phần nổi loạn và “đã ăn mặc có mục đích ở cấp độ tiếp theo”.

“Cố công nương có sức ảnh hưởng và khiến thời trang hoàng gia trở nên thú vị hơn. Và tôi nghĩ rằng chính điều đó là lý do chúng ta quan tâm nhiều đến những gì Kate và Meghan mặc hôm nay”, Holmes nói.

Váy báo thù của cố Công nương Diana

Khi Diana kết hôn với Thái tử Charles năm 1981, bà mới 20 tuổi. Cố công nương đã cố gắng khiến mình chững chạc hơn trong những chiếc áo sơ mi cổ cao và viền dài. Bà cũng nỗ lực xóa bỏ hình ảnh về một thiếu nữ nhút nhát làm việc tại trường mầm non ở London được báo chí ghi lại một năm trước đó.

“Một nhiếp ảnh gia của tờ The Sun đã đến gõ cửa trường mẫu giáo của bà ấy và nói: 'Tôi nghe nói rằng bạn đang hẹn hò với Hoàng tử xứ Wales. Tôi có thể chụp ảnh bạn không?'. Chiếc váy của Diana mặc lúc đó có chiều dài khá khiêm tốn và khi ánh sáng chiếu vào từ phía sau, đôi chân của bà đã bị lộ ra. Bức ảnh trở thành một điều gì đó thật tai tiếng”, Holmes nói.

Vài năm sau ngày cưới, Diana đã quay lại với phong cách táo bạo vốn có của bà.

“Đến năm 1985, bà ấy sinh con và cuộc hôn nhân sắp tan thành mây khói. Diana biết mọi người đang theo dõi và hào hứng với phong cách thời trang của bà. Cố công nương đã sử dụng quần áo như một cách đáp trả. Những rắc rối trong cuộc hôn nhân của Diana càng tồi tệ thì thời trang của bà ấy càng thú vị”, Holmes nói.

"Váy báo thù" của cố Công nương Diana.

Trong chuyến viếng thăm Italy vào năm 1985, cố công nương mặc liên tiếp những bộ đồ nam tính sang trọng, bao gồm cả một bộ vest Jasper Conran màu xanh lá cây. Holmes nói rằng công chúng đã bị lóa mắt nhưng trong chính hoàng gia Anh, thời trang của Diana trở thành chủ đề gây tranh cãi.

“Thái tử Charles đã cố gắng sử dụng thời trang để chống lại vợ mình. Ông nói cách ăn mặc của Diana cho thấy bà ấy là người nông nổi và phù phiếm”. Nhưng Holmes nói rằng điều đó là thiển cận: “Thời trang của cố công nương đã giúp bà trở nên nổi tiếng”.

Năm 1992, Thái tử Charles và Diana ly thân. Hai năm sau đó, Diana được biết đến với “chiếc váy báo thù”: một bộ váy ngắn màu đen hở ngực của nhà thiết kế Christina Stambolian. Chiếc đầm làm nên thương hiệu của cố công nương khi được bà diện vào đúng ngày Thái tử Charles thừa nhận ngoại tình.

Đường cong của nữ hoàng

Nữ hoàng Elizabeth II, 94 tuổi, nổi tiếng với những chiếc áo khoác đầy màu sắc kết hợp với mũ đội cùng màu. Đó là phong cách chủ yếu của nữ hoàng từ những năm 40 tuổi. Tuy nhiên theo tác giả Holmes, thời trẻ, nữ ​​hoàng khá sành thời trang, thậm chí còn khoe thân hình đồng hồ cát.

Chiếc váy của Nữ hoàng Elizabeth II trong một bữa tiệc ở Australia.

“Bà ấy từng mặc một chiếc váy ren trắng, ôm sát trong một bữa tiệc ở Australia. Những người có mặt tại sự kiện lúc đó đều rướn cổ để nhìn nữ hoàng”.

Ngay sau khi lên ngôi, Elizabeth bắt đầu chuyến tham quan báo chí toàn cầu, từ tháng 11/ 1953 đến tháng 5/1954. Holmes nói rằng đó là khoảng thời gian nữ hoàng có phong cách thời trang đẹp và thú vị nhất.

Tuy nhiên, đến những năm 1980, nữ hoàng đã cải thiện vẻ ngoài của mình theo cách mà không phải ai cũng thích. Holmes cho biết, trong chuyến đi đến Canada, nữ hoàng đã mặc một bộ đồ màu hoa oải hương, dáng hộp mà các nhà phê bình nhận xét là lôi thôi.

Lỗi trang phục của Kate Middleton

Kate Middleton được biết đến với gu thời trang hoàn mỹ từ khi trở thành công nương. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy chưa từng mắc lỗi trang phục.

Trong một chuyến thăm Canada năm 2011, chiếc váy Jenny Packham màu vàng của Kate đã bị gió thổi tung, tạo nên tình huống khó xử cho công nương ngay trên đường băng.

“Cô ấy đã mặc một chiếc quần tất bên dưới nhưng đó vẫn là một lỗi trang phục và là lời nhắc nhở rằng công nương phải cân nhắc mọi yếu tố khi lựa chọn quần áo”, Holmes nói.

Kate Middleton từng mắc một số lỗi trang phục.

Không chỉ là những trục trặc thông thường, kém tinh tế trong việc lựa chọn phục trang có thể khiến các công nương rơi vào rắc rối lớn hơn.

Chiếc váy hoa mà Kate mặc trong chuyến thăm quốc đảo Solomon đã suýt gây ra sự cố quốc tế. “Chiếc váy đó không phải chiếc váy ban đầu của cô ấy. Kate thay đổi trang phục ở phút cuối và nghĩ rằng nó của một nhà thiết kế địa phương. Tuy nhiên, nhà thiết kế đến từ Quần đảo Cook chứ không phải Quần đảo Solomon”, Holmes nói.

Khi công nương xuất hiện với chiếc váy quây in họa tiết hoa, người dân Solomon đã rất thất vọng. Sau vụ việc vợ chồng Hoàng tử William đã phải công khai xin lỗi.

Chiếc quần jean rách của Meghan Markle

Trong chuyến đi chơi công khai đầu tiên với Hoàng tử Harry vào năm 2017, Meghan Markle đã gửi một thông điệp rõ ràng bằng cách chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean rách.

Holmes nhấn mạnh rằng khác với Kate - người chỉ được biết đến thông qua mối quan hệ tình cảm với Hoàng tử William từ thời đại học - bản thân Meghan đã là một ngôi sao có ảnh hưởng trước khi quen Harry.

“Cô ấy hiểu rất rõ về ngôn ngữ thời trang trước khi gia nhập gia đình hoàng gia. Meghan đã đến tuần lễ thời trang, làm việc với các nhà tạo mẫu.

Phong cách đối lập của Meghan Markle và Công nương Kate Middleton.

Cô ấy biết chính xác mình đang làm gì. Cô ấy cũng có một chút ngổ ngáo khi kết hợp chiếc quần jean rách với một chiếc áo sơ mi trắng của Misha Nonoo được gọi là ‘Áo sơ mi của chồng’”, Holmes nói.

Holmes nói rằng có nhiều cuộc tranh luận diễn ra trong hoàng gia về trang phục của Meghan. Trong khi đó, công chúng cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

“Thế nhưng, dù chỉ trong thời gian ngắn, Meghan cũng đã góp phần đem đến cái nhìn mới mẻ về hình ảnh công nương hiện đại. Nếu Kate là một phụ nữ cổ điển và nữ tính, Meghan lại đột nhiên xuất hiện với vẻ ngoài đối lập: hiện đại, giản dị, sành điệu”.