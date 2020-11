Váy áo xẻ ngực được nhiều sao Hollywood yêu thích

Kylie Jenner xuất hiện trong MV WAP của Cardi B và Megan Thee Stallion với bộ đồ họa tiết da báo. Trang phục bao gồm bodysuit, găng tay và áo choàng do Rey Ortiz thiết kế riêng. Trong khi đó, corset viền da màu đen do Garo Sparo sáng tạo. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi boots 1.100 USD đến từ Casadei Leopard. Trang phục này mang đến nét tinh nghịch, khoe ra ưu điểm hình thể của bà mẹ một con. Ảnh: The Sun.