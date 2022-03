Váy áo gợi cảm trên thảm đỏ Critics Choice Awards 2022

Selena Gomez hóa quý cô Louis Vuitton đỏm dáng với thiết kế đỏ rực, giữa phần cổ áo và choàng phía sau được tạo điểm nhấn bằng móc cài nạm pha lê. Đây là trang phục do nhà thiết kế Nicolas Ghesquière của thương hiệu Pháp làm riêng cho Gomez. Tại giải thưởng năm nay, cô được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc cho series phim hài với vai diễn Mabel trong Only Murders in the Building.