Váy áo gợi cảm của nữ diễn viên nhận lương cao nhất 2022

The Independent đưa tin ngày 30/6, Margot Robbie dự ra mắt phim Barbie ở Sydney, Australia. Để phù hợp với nhân vật, minh tinh diện bộ váy hồng nhạt lấy cảm hứng từ búp bê Barbie. Thiết kế ôm sát, tôn đường cong và vòng một gợi cảm. Ảnh: The Independent/Shutterstock

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.