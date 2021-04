Váy áo, bikini thủng lỗ trở thành mốt

Khác biệt so với các thiết kế sành điệu, những mẫu váy thuần cổ điển sẽ giấu kín vòng kim loại. Tông nâu, be là các gam phổ biển đối với cô nàng theo đuổi nét hoài cổ. Bên cạnh đó, bạn nên cân nhắc đến váy dáng dài, bó sát. Ảnh: Who What Wear.