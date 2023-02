Vật dụng trong căn hộ nhỏ 'tàng hình' nhờ nội thất giấu đồ

Trong những căn hộ nhỏ với diện tích khiêm tốn, nhiều gia chủ gặp khó khăn trong việc cất trữ đồ sao cho gọn gàng, ngăn nắp. Điều này không đơn giản chỉ là gom hết đồ đạc và cất vào một ngăn tủ. Thực tế, việc sắp xếp đúng cách, có mục đích sẽ giúp chủ nhà dễ dàng tìm kiếm đồ đạc, đồng thời không gian sẽ sáng thoáng hơn.

Một trong những cách giúp giải quyết vấn đề lưu trữ trong nhà ở là sử dụng nội thất giấu đồ. Dưới đây, tôi sẽ gợi ý một số giải pháp giúp chủ nhà lưu trữ đồ đạc một cách thông minh.

Trong nhà ở có rất nhiều món đồ cần sử dụng nhưng khó có thể sắp xếp gọn gàng hay đạt được tính ngăn nắp cao. Trong trường hợp này, nội thất giấu đồ sẽ phát huy tác dụng. Chúng giúp không gian nhà gọn gàng, thoáng đãng, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ công năng cho gia đình.

Từ kinh nghiệm của mình, tôi sẽ gợi ý một số món nội thất giấu đồ cho từng không gian trong nhà.

Hành lang

Tủ giày của nhiều gia đình thường được đặt ở khu vực hành lang, gần cửa ra vào. Giày dép lộn xộn sẽ khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn và gây mất thẩm mỹ.

Vì vậy, bạn nên sử dụng hệ tủ giày kín thay vì hệ tủ hở. Thêm đó, hãy mua tủ có độ lưu trữ phù hợp với số lượng giày của gia đình để giày không nằm bừa bãi bên ngoài.

Trong các công trình của mình, tôi thường sử dụng tủ để giày có một phần phần hở. Như vậy, người dùng có thể để dép trong nhà hoặc giày dép thường xuyên sử dụng ở bên dưới, vừa có thể giấu giày ở bên trên.

Phòng ngủ

Với tủ quần áo trong phòng ngủ, bạn nên sử dụng loại tủ kịch trần để tận dụng tối đa diện tích lưu trữ. Ngoài ra, loại tủ này cũng sẽ không bị bám bụi ở phía trên giống như các tủ thấp hơn.

Bên cạnh tủ, chủ nhà nên bổ sung cả thùng, hộp vải... để đựng những vật dụng nhỏ gọn.

Một số loại giường thông minh hiện nay cũng có ngăn tủ bên dưới gầm giường để mở rộng không gian lưu trữ.

Bếp

Bếp là nơi có rất nhiều đồ đạc, máy móc. Để giữ khu vực này luôn gọn gàng, bạn nên sử dụng hệ bếp kín với tủ bếp trên - dưới.

Một ngăn tủ lớn có thể chia thành các ngăn tủ nhỏ hơn để phù hợp với kích thước của từng món đồ, tận dụng tối đa không gian lưu trữ.

Các thiết bị như tủ lạnh, lò vi sóng... cũng có thể tích hợp vào trong hệ tủ bếp. Như vậy hệ tủ sẽ liền mạch hơn, dây điện rườm rà không bị lộ ra ngoài.

Đảo bếp ngoài là nơi chuẩn bị, sơ chế thức ăn cũng có thể kiêm cả nhiệm vụ giấu đồ. Cụ thể, bạn có thể thiết kế các hệ tủ bên dưới đảo để lưu trữ đồ đạc ít khi dùng tới.

Khu giặt đồ

Ban công của nhiều căn hộ thường được tận dụng làm nơi đặt máy giặt và phơi đồ nên khá mất thẩm mỹ.

Để trả lại không gian cho ban công, bạn có thể tích hợp máy giặt và máy sấy trong tủ bếp hoặc phòng vệ sinh vì có sẵn đường nước, tạo thuận lợi khi lắp đặt thiết bị.

Phòng tắm

Các dụng cụ vệ sinh là những món nên giấu đi nhất.

Khăn và đồ lau chùi nên giấu trong tủ bếp hoặc tủ ở phòng vệ sinh.

Bạn cũng nên thiết kế một hệ tủ hoặc kệ riêng để treo các dụng cụ lau nhà và chất tẩy rửa như bột giặt.

Bộ sưu tập đồ chăm sóc da của các bạn nữ có thể để trong hệ tủ lavabo bên dưới hoặc sử dụng loại kính nhà tắm có tủ ở phía sau.

