Vascara tung BST 'những đóa hoa nở rộ' Bloomingdales

Đón Tết nguyên đán đang cận kề, Vascara ra mắt bộ sưu tập Bloomingdales lấy cảm hứng từng những đóa hoa nở rộ, rực rỡ khoe sắc.

Bloomingdale được xem là làn gió mới của Vascara trong năm nay. Các thiết kế nằm trong bộ sưu tập này đều thể hiện phong cách gợi cảm, cá tính và mạnh mẽ của phụ nữ hiện đại.

Nếu như chiếc balo thêu hoa hay giày đế xuồng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới phù hợp với những buổi hẹn hò, thì chiếc clutch metallic ánh bạc sang trọng hay đôi giày cao gót sẽ cùng nàng tỏa sáng tại những bữa tiệc xa hoa.

Các thiết kế trong Bloomingdale mang phong cách gợi cảm nhưng cá tính.

Bloomingdales được Vascara dùng để đặt tên cho BST lần này với mong muốn mang đến những thiết kế nữ tính, gợi cảm với yếu tố chủ đạo là chất liệu và vật liệu đính kèm. Bên cạnh đó, tên BST còn miêu tả vẻ đẹp của những đóa hoa nở rộ, tượng trưng cho hình ảnh của người phụ nữ đến độ chín muồi với các tố chất riêng, thể hiện qua 3 thông điệp: Simple is the new black; True elegance; và Bloomingdales - Beyond your choice.

Với Simple is the new black (tạm dịch: Nét tối giản thần thái), các nàng sẽ rạng rỡ như những đóa hoa nở rộ trong mùa lễ hội. Trang phục mang thông điệp này được kết hợp hài hòa giữa gam màu đơn sắc như trắng, đen, nâu, xanh olive cùng họa tiết tinh giản, tôn nét kiêu sa của người mặc.

Trong khi đó, True elegance (tạm dịch: Sự sang trọng chuẩn) lại không quá cầu kỳ hay đi vào vẻ ngoài lộng lẫy. Các thiết kế mang thông điệp này gây ấn tượng bởi những chi tiết nhỏ lấp lánh, mang đến sự sang trọng và tinh tế. Đây cũng là điểm nhấn giúp người mặc trở nên nổi bật tại những bữa tiệc hội họp đầu năm.

Trang phục được tạo điểm nhấn bởi các chi tiết lấp lánh.

Cuối cùng, Bloomingdales - Beyond your choice (tạm dịch: Bên cạnh nàng mọi lúc) là thông điệp khẳng định các thiết kế trong BST Bloomingdale luôn là lựa chọn lý tưởng để nàng diện trong những dịp đặc biệt. Bộ sưu tập Bloomingdales được Vascara kỳ vọng giúp người mặc bừng nở như các loài hoa trong mùa xuân.

BST Bloomingdales hứa hẹn giúp các nàng tỏa sáng.

BST Bloomingdales hứa hẹn tạo ra một bức tranh nhiều màu sắc của những bữa tiệc thân mật, giúp người mặc trở nên tự tin và tỏa sáng. Vascara tin rằng Bloomingdales sẽ mang đến điều thú vị, biến giấc mơ lãng mạn của phái đẹp thành sự thật.