Varane trở lại tập luyện

Pogba vừa lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn về việc anh có hành động chống đối HLV Solskjaer. Tuy nhiên, theo nhà báo Mark Ogden của ESPN, MU đã sẵn sàng để Pogba ra đi dưới dạng tự do vào hè 2022 do đôi bên không thể ký kết hợp đồng mới. "Quỷ đỏ" đang lên kế hoạch tìm người thay thế tuyển thủ Pháp. Declan Rice, ngôi sao đang thăng hoa trong màu áo West Ham, dẫn đầu danh sách mua sắm của đội chủ sân Old Trafford.