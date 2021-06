Vào rừng bắt tê tê, 2 người bị tạm giam

Sau tiệc nhậu gần Vườn Quốc gia U Minh Thượng, 2 người đàn ông đã dắt chó vào rừng để săn động vật quý hiếm.

Ngày 26/6, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trương Văn Mười và Danh Tuấn (cùng ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) về tội Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm, theo Khoản 2 Điều 224 Bộ luật Hình sự.

Danh Tuấn (trái) và Trương Văn Mười. Ảnh: Văn Vũ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 2 bị can nhậu tại nhà người quen ở ấp Kinh Năm, xã An Minh Bắc vào tối 22/5. Trong lúc say rượu, 2 người này bàn kế hoạch dắt chó vào rừng săn trộm tê tê.

Khoảng 22h cùng ngày, khi Tuấn và Mười bắt được 3 con tê tê có tổng trọng lượng 7 kg thì bị lực lượng kiểm lâm của Vườn Quốc gia U Minh Thượng bắt giữ.

3 con tê tê tang vật. Ảnh: Văn Vũ.

Kết quả giám định của Viện Sinh thái học miền Nam cho thấy 3 cá thể tê tê này nằm trong Sách đỏ Việt Nam, là loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo nhóm 1B.