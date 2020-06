Vào nhà dân vén mùng trộm iPhone

Thi đột nhập vào nhà người dân ở Chợ Mới, tỉnh An Giang, sau đó vén mùng lấy trộm hai điện thoại di động.

Ngày 4/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Thi (25 tuổi, ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Thị bị cảnh sát khởi tố để điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Tại trụ sở cảnh sát, Thi thừa nhận không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Rạng sáng 27/5, anh ta thuê xe chở từ huyện Thanh Bình đến xã Long Điền A, huyện Chợ Mới.

Thi phát hiện lối thông hành bên hông nhà ông Lý Kỳ Phùng không đóng cửa nên đột nhập. Kẻ trộm lẻn vào phòng ngủ, vén mùng lấy iPhone X và một điện thoại cảm ứng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Thi chạy ra ngoài lẩn trốn phía sau nhà một người dân, cách hiện trường 700 m. Người dân phát hiện kẻ trộm nên bắt giữ và giao cho cảnh sát. Qua điều tra, Thi có hai tiền án về tội Trộm cắp và Cướp tài sản.