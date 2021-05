Vans lan tỏa văn hóa BMX qua bộ sưu tập 'Se Bikes'

Vans hợp tác Se Bikes - một hãng xe đạp BMX nổi tiếng tại California - mang đến nhiều mẫu giày cá tính, thời trang qua bộ sưu tập “Vans x Se Bikes”.

“Vans x Se Bikes” là bộ sưu tập (BST) được lấy cảm hứng từ văn hóa BMX - bộ môn đua xe đạp địa hình. Trong BST lần này, Vans tập trung đầu tư về thiết kế và phối màu nhằm tôn vinh nét văn hóa độc đáo của môn thể thao mạo hiểm.

Văn hóa BMX là cảm hứng cho những thiết kế trong BST của Vans.

BST “Vans x Se Bikes” ứng dụng ba cách phối màu chính là red/plume/reflective, white/reflective và black/reflective. Các mẫu giày kế thừa đặc trưng của cả hai thương hiệu: Form giày style 36 và họa tiết checkerboard “kế thừa” nhà Vans, graphic và màu sắc được lấy cảm hứng từ dòng xe tiêu biểu của Se Bikes.

Các thiết kế trong bộ sưu tập đại diện cho những dòng xe của Se Bikes.

Điểm nhấn của các thiết kế là mỗi dòng chữ đại diện cho một dòng xe của Se Bikes. Phiên bản đỏ/xanh là Big Ripper và Lil' Ripper, màu trắng là Blocks Flyer và màu đen thuộc về P.K. Ripper - dòng xe BMX cải tiến đầu tiên của Se Bikes. Ngoài ra, biểu tượng đại bàng của hãng cũng được in bên cạnh tên dòng xe. Họa tiết checkerboard in mờ ở hai bên thân giày và logo của Vans, Se Bikes được may nổi trên lưỡi gà.

Ứng với slogan của thương hiệu Se Bikes - “Just a kid with a vision” (tạm dịch: “Đứa trẻ mang theo sứ mệnh”), BST giày có thêm hai mẫu Old Skool và Old Skool dành cho trẻ em.

Phiên bản Old Skool cho trẻ 4-8 tuổi và Old Skool V có quai dán cho bé 1-4 tuổi.

Theo thông tin từ Vans Việt Nam, BST chính thức lên kệ 20/5 tại Việt Nam. Riêng hai mẫu dành cho bé sẽ về trễ hơn một tháng, dự kiến mở bán 24/6.

Se Bikes là thương hiệu xe đạp nổi tiếng toàn cầu và có lịch sử lâu đời. Vào năm 1970, cậu bé Scot Breithaupt 14 tuổi đã tổ chức cuộc đua BMX đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, Scot thành lập Bicycle United Motocross Society và tổ chức “Giải vô địch bang California” năm 1972. Năm 1977, Scot Enterprises chính thức ra đời và đổi tên thành Se Racing - tiền thân của Se Bikes.