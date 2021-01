Vans chào năm Tân Sửu bằng BST rực rỡ

Nếu “Year of the Rat” mang đến những thiết kế tối màu mô phỏng cuộc sống của loài chuột để chào năm Canh Tý, “Year of the Ox” dành cho Tân Sửu lại là thế giới đối lập với tông màu tươi tắn cùng thông điệp sáng tạo và cái nhìn tích cực về tương lai. BST lần này ứng dụng trên 3 phom giày được yêu thích nhất của Vans là Old Skool, Sk8-Hi và Era, phối màu monochromatic rực rỡ trên nền da lộn cao cấp. Với kiểu phối hợp này, người thích sự an toàn có thể đắn đo, nhưng những ai mê phá cách sẽ không thể bỏ lỡ.