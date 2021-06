Vàng trong nước đắt hơn thế giới trên 7 triệu đồng/lượng

Việc giá vàng thế giới ở dưới 1.800 USD/ounce trong khi giá trong nước vẫn duy trì tại vùng 57 triệu/lượng khiến chênh lệch giữa 2 thị trường lên cao nhất trong 2 tháng.

Sau khi giảm sâu trong những phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng thế giới phiên đầu tuần đêm qua (giờ Việt Nam) ghi nhận xu hướng phục hồi trở lại tại hầu hết thị trường.

Trong đó, giá vàng giao ngay trên sàn New York ghi nhận mức phục hồi 19,6 USD , đóng cửa ở 1.783,4 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng hơn 1,1% trên biểu đồ giá hàng ngày.

Tương tự, giá vàng trên sàn Kitco hiện cũng phổ biến giao dịch ở mức 1.788,6 USD /ounce, cao hơn 24,8 USD so với cuối tuần trước, tương đương mức tăng 1,4% trong ngày. Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 đã tăng 14,5 USD , hiện cố định ở mức 1.783,5 USD /ounce.

Giá vàng miếng trong nước vẫn duy trì vùng trên 57 triệu đồng/lượng, bất chấp việc giá thế giới giảm sâu. Ảnh: Chí Hùng.

Vàng thế giới phục hồi

Tuy chưa thể trở lại vùng 1.800 USD /ounce, nhưng việc ghi nhận phiên phục hồi đầu tuần này đã đưa giá kim quý giao ngay và tương lai thoát khỏi vùng đáy 2 tháng gần nhất.

Tuần trước, vàng thế giới đã bị bán tháo và lao dốc nhanh sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố kế hoạch thực hiện 2 đợt tăng lãi suất vào năm 2023 và đang thảo luận mốc thời gian để giảm bớt việc mua trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường.

Tuy nhiên, đến đầu tuần này, thị trường đã chứng kiến phiên đảo chiều của cả kim loại quý và chứng khoán. Một phần nguyên nhân của xu hướng này do tuyên bố của hai chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas và St. Louis (Robert Kaplan và James Bullard).

Cả ông này cho biết lạm phát cao sẽ duy trì đến năm 2022 và trên mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, tỷ lệ này cũng cao hơn nhiều so với những người đồng cấp đưa ra trong các phiên họp trước đó.

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại sau tuần lao dốc trước đó. Nguồn: Tradingview.

Dựa trên các nghiên cứu kỹ thuật, ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích kim loại quý của Kitco, cho rằng giá vàng đã đi theo đúng diễn biến kỹ thuật từ mức đáy kép vùng 1.680 USD /ounce hồi tháng 3 và tăng lên mức đỉnh ở 1.918 USD vào cuối tháng 5.

Sau khi giảm xuống dưới 1.765 USD và phục hồi trở lại trong phiên đầu tuần, thị trường đang báo hiệu một đợt phục hồi kỹ thuật đối với kim quý tại vùng 1.795 USD /ounce.

Rẻ hơn vàng trong nước gần 7,5 triệu đồng

Tại thị trường vàng trong nước, trong khi giá vàng thế giới lao dốc tuần trước, hầu hết doanh nghiệp trong nước hiện vẫn duy trì giá bán ra trên vùng 57 triệu đồng/lượng. Điều này khiến chênh lệch giá giữa 2 thị trường hiện đã lên tới gần 7,5 triệu đồng/lượng.

Lần gần nhất giá vàng thế giới giao dịch ở vùng dưới 1.800 USD /ounce, giá vàng trong nước chỉ được niêm yết quanh vùng giá 56 triệu/lượng. Tuy nhiên, trong đợt sụt giảm lần này, đà giảm của vàng trong nước lại thấp hơn rất nhiều so với thế giới.

Sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,5 - 57,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng giá mua và 150.000 đồng giá bán so với phiên trước.

Đây cũng là phiên đầu tiên vàng miếng trở lại vùng giá trên 57 triệu/lượng sau khi suy yếu đầu tuần trước. Tuy vậy, so với đầu tháng 6, giá vàng SJC hiện vẫn thấp hơn gần nửa triệu đồng.

Tương tự, vàng SJC bán ra tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở 57,12 triệu/lượng, tăng 350.000 đồng so với cuối tuần trước.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện niêm yết giá vàng miếng ở 56, 5 triệu/lượng (mua) và 57,1 triệu/lượng (bán), tăng 150.000 đồng so với phiên 21/6. Tương tự SJC, giá vàng do PNJ bán ra hiện cũng thấp hơn 500.000 đồng so với đầu tháng 6.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hôm nay chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 56,5 triệu/lượng và bán ra ở 57 triệu đồng, tăng lần lượt 250.000 đồng giá mua và 220.000 đồng giá bán so với cuối ngày hôm qua.

Doanh nghiệp không được tự chủ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất, nguồn cung chủ yếu là mua đi bán lại Trần Thanh Hải, chuyên gia thị trường kim loại quý

Theo ông Trần Thanh Hải, chuyên gia về thị trường kim loại quý, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng giá vàng trong nước đắt hơn thế giới do các doanh nghiệp không được tự chủ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Điều này dẫn tới việc nguồn cung vàng miếng trên thị trường chủ yếu do mua đi bán lại mà có.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đầu năm đã neo ở mức cao nên hầu hết giá vốn vàng nguyên liệu các doanh nghiệp trong nước nhập vào đều ở mức cao, dẫn tới giá bán hiện tại khó giảm sâu như thế giới.

Hiện tại, các nhà kinh doanh vàng trong nước đều niêm yết giá mua - bán chênh nhau 500.000-600.000 đồng/lượng. Điều này cho thấy doanh nghiệp vàng bán giá cao nhưng cũng sẵn sàng mua vào với giá cao.