Bất chấp đà tăng tuần trước đã có dấu hiệu hạ nhiệt đầu tuần này, giá vàng trong nước vẫn ở mức cao, với vàng miếng SJC trở lại mốc 67,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã hạ nhiệt so với cuối tuần trước nhưng vẫn ở mức cao. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau tuần tăng phi mã liền trước, thị trường vàng trong nước đã khởi đầu tuần giao dịch mới với xu hướng hạ nhiệt. Tuy nhiên, giá giao dịch hiện tại của các mặt hàng vàng trong nước vẫn ở vùng cao nhất 2 tháng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 66,8 - 67,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên cuối tuần trước, thương hiệu vàng quốc gia giữ nguyên giá bán nhưng đã tăng 200.000 đồng ở giá mua vào.

Tuy vậy, nếu so với đầu tuần trước, giá giao dịch vàng miếng SJC hiện đã tăng 700.000 đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 1,05% trong tuần.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết, hiện cố định ở mức 66,7 triệu/lượng (mua) và 67,4 triệu/lượng (bán), thấp hơn 200.000 đồng so với cuối tuần trước nhưng vẫn cao hơn nửa triệu đồng so với đầu tuần.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại Tập đoàn Phú Quý đang ở mức 66,65 - 67,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 66,67 - 67,34 triệu/lượng; Công ty Vàng Mi Hồng mua giá 66,6 triệu/lượng và bán giá 67,3 triệu đồng… đều thấp hơn so với phiên cuối tuần trước nhưng vẫn cao hơn đầu tuần xấp xỉ 1 triệu đồng.

Không riêng giá vàng miếng ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt phiên đầu tuần này, giá vàng nhẫn 24K (99,99%) do các doanh nghiệp trong nước chế tác sau khi tăng vượt mốc 56 triệu/lượng vào cuối tuần trước đến nay đã giảm về dưới ngưỡng này.

Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% hiện được giao dịch ở mức 54,85 - 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng so với chốt tuần trước. Nhưng cũng giống giá vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% hiện vẫn cao hơn xấp xỉ 1 triệu đồng so với giá bán đầu tuần trước.

Đến đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý 24K được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 54,6 - 55,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 của Tập đoàn DOJI cũng được mua - bán ở mức 54,8 - 55,65 triệu/lượng, giảm 100.000 đồng giá mua và 350.000 đồng giá bán.

Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long 9999 (gồm cả vàng miếng và nhẫn tròn trơn) ở mức 54,54 - 55,54 triệu đồng/lượng, giảm gần nửa triệu đồng so với cuối tuần trước nhưng vẫn tăng xấp xỉ 800.000 đồng sau một tuần.

Diễn biến hạ nhiệt của thị trường vàng trong nước phiên đầu tuần hôm nay có nguyên nhân từ việc giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đang ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi tăng liên tiếp tuần trước.

Cụ thể, giá kim quý giao ngay trên thị trường thế giới hiện phổ biến giao dịch ở mức 1.986 USD /ounce, giảm nhẹ 0,1% so với 24 giờ trước đó. Xét trên biểu đồ giá 24 giờ gần nhất, có thời điểm giá kim quý đã rơi xuống dưới vùng 1.970 USD /ounce trước khi phục hồi về mức hiện tại.

Tuy vậy, tính trong hơn một tuần qua, giá kim quý thế giới vẫn ghi nhận mức tăng hơn 9,6%, tương đương mức tăng ròng hơn 170 USD /ounce.

Đà tăng của thị trường vàng thế giới vẫn đến từ những lo ngại về biến động của lĩnh vực ngân hàng toàn cầu gia tăng. Điều này khiến nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư tăng lên và vàng là tài sản hưởng lợi trực tiếp.