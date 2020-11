Vàng miếng rớt giá mạnh sau một đêm

Diễn biến tiêu cực của thị trường thế giới đêm qua khiến giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh. Tuy nhiên, mức giảm của vàng trong nước vẫn thấp hơn nhiều so với thế giới.

Sau 3 phiên tăng giá liên tiếp, giá vàng thế giới đêm qua bất ngờ lao dốc trước thông tin vaccine Covid-19 của Pfizer và BioNTech đạt tỷ lệ thành công hơn 90% trên hơn 43.000 ca thử nghiệm.

Trong khi thị trường chứng khoán hưng phấn với thông tin này và tăng mạnh tại cả Mỹ và châu Âu, thị trường vàng hứng chịu đợt bán tháo mạnh của nhà đầu tư khiến giá lao dốc hơn 80 USD ở nhiều sàn giao dịch.

Trên sàn New York, giá vàng giảm liên tục từ đầu phiên và đóng cửa ở mức 1.863,7 USD /ounce, thấp hơn 86,1 USD so với phiên liền trước, tương đương mức giảm hơn 4,4% chỉ sau một phiên. Đây cũng là phiên giảm mạnh nhất của kim loại quý từ đầu năm đến nay. Trong chưa đầy 2 giờ giao dịch, mức tăng của vàng trong 1 tháng trước đó đã bị thổi bay.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đêm qua cũng giảm sâu xuống dưới vùng 1.860 USD /ounce, tuy nhiên giá hồi phục vào cuối phiên giúp kim quý tại đây duy trì mức 1.877,5 USD /ounce, thấp hơn 72,3 USD so với phiên liền trước.

Trên sàn Comex, giá vàng tương lai giao tháng 12 đêm qua giảm gần 5%, giao dịch lần cuối ở 1.855,6 USD /ounce.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC Nhãn 9h (9/11)







8h30 (10/11)







11h (10/11) Giá mua spline triệu đồng/lượng 56.4 56.45 56.5 56.45 56.5 55.6 55.65 55.75 55.85 55.9 55.95 Giá bán spline

56.9 56.95 57 56.95 57 56.15 56.2 56.25 56.35 56.4 56.45

Tại thị trường trong nước, giá vàng mở cửa sáng nay cũng giảm cả triệu đồng tại nhiều doanh nghiệp. Trong đó, giá mở cửa tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 1 triệu đồng chiều mua và 850.000 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua, ở mức 55,6 - 56,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng mở cửa phiên sáng nay ở mức 54,4 - 55,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm xấp xỉ 2 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Tuy nhiên, giá vàng miếng hiện đã được các doanh nghiệp điều chỉnh lại nhưng vẫn thấp hơn giá cuối ngày hôm qua trên dưới nửa triệu đồng.

Trong đó, SJC hiện niêm yết giá vàng khu vực TP.HCM ở mức 55,95 - 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 450.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tập đoàn DOJI sau khi giảm mạnh giá bán vào đầu giờ sáng đến nay đã nâng lên mức 55,7 triệu/lượng (mua) và 56,3 triệu/lượng (bán), thấp hơn nửa triệu đồng so với hôm qua.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng tại cả 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội ở mức 55,85 triệu/lượng (mua) và 56,4 triệu/lượng (bán), giảm 350.000 đồng ở cả 2 chiều.

Hiện tại, mức giảm của vàng trong nước vẫn thấp hơn nhiều so với thế giới. Trong đó, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện ở mức 52,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,6 triệu đồng so với hôm qua và thấp hơn 4 triệu đồng so với giá trong nước.

Một số chuyên gia cho rằng giá vàng giảm mạnh nhưng không quá tồi tệ khi vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng 1.850 USD /ounce. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng áp lực bán trên thị trường đã vượt quá mức dẫn đến nhiều bất ổn về thanh khoản trên thị trường.

Ông Robin Bhar, chuyên gia phân tích vàng cho biết 24 giờ tới sẽ rất quan trọng đối với thị trường vàng để xem mặt hàng này có thể giữ được các mức hỗ trợ quan trọng hay không.