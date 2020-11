Vàng bị bán tháo

Đã có lý do để tăng giá nhưng kim loại quý vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng 1.900 USD/ounce do nhà đầu tư chưa chắc chắn vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Sau 2 phiên tăng mạnh liên tiếp từ đầu tuần, giá vàng thế giới trong phiên 4/11 (giờ Mỹ) đã quay đầu giảm trước áp lực bán của các nhà đầu tư.

Trên sàn New York, giá vàng vật chất biến động mạnh cả phiên và đóng cửa ở mức 1.902,6 USD /ounce, giảm 5,9 USD so với cuối phiên 3/11. Tương tự, vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện phổ biến ở mức 1.907,4 USD /ounce, cũng thấp hơn 1 USD so với giá cuối ngày hôm qua. Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 đêm qua giảm tới 13,8 USD , đóng cửa ở mức 1.896,6 USD /ounce.

Đáng chú ý, giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh các chuyên gia đã đưa ra những động lực lớn giúp kim loại quý tăng mạnh. Tuy nhiên, vùng giá 1.900 USD vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng với các nhà đầu tư khi vàng luôn bị chốt lời mỗi khi tăng quá mức 1.910 USD /ounce.

Theo các chuyên gia, thị trường vàng đã giao dịch tích cực hơn khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra ngày 3/11, nhưng việc cuộc bầu cử đang rơi vào tranh cãi khiến nhà đầu tư lo ngại sẽ khó có kết quả chiến thắng sớm cho bên nào. Trường hợp chưa thể xác định tổng thống mới, Chính phủ Mỹ cũng như Quốc hội nước này sẽ chưa thể đưa ra các gói kích thích kinh tế mới – điều kiện quan trọng nhất để vàng tăng giá.

Giá vàng thế giới chưa thể bứt phá khỏi vùng 1.900 USD /ounce.

Tại thị trường trong nước, biến động mạnh của vàng thế giới 2 phiên gần nhất cũng ảnh hưởng lớn đến giá vàng miếng trong nước từ chiều qua đến nay.

Sáng hôm qua (4/11), giá vàng miếng tại hầu hết doanh nghiệp được điều chỉnh tăng lên mức 56,75 triệu/lượng (bán) khi giá vàng thế giới đạt trên 1.910 USD /ounce. Tuy nhiên, kim quý thế giới bị bán tháo và giảm về vùng 1.900 USD cũng đẩy áp lực tới giá vàng trong nước giảm một mạch về đóng cửa ở mức 56,35 triệu/lượng.

Đến sáng nay, giá vàng thế giới vẫn giao dịch trên ngưỡng 1.900 USD giúp giá vàng trong nước ổn định trở lại, hiện phổ biến bán ra quanh mức 56,5 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56 - 56,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng so với sáng hôm qua nhưng tăng 150.000 đồng so với cuối ngày 4/11. Tương tự, giá vàng SJC bán ra khu vực Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở mức 56,52 triệu/lượng, cùng xu hướng biến động với khu vực TP.HCM.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC 3 NGÀY GẦN NHẤT Nguồn: SJC Nhãn 8h (3/11)









8h (4/11)













8h (5/11)

Trong nước mua spline triệu đồng/lượng 56.25 56.3 56.25 56.2 56.15 56.2 56.25 56.2 56.1 56.05 56 55.95 55.9 55.85 55.95 56 Trong nước bán spline

56.75 56.8 56.75 56.7 56.65 56.7 56.8 56.7 56.6 56.55 56.5 56.45 56.4 56.35 56.45 56.5

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng tại cả 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 56 triệu/lượng (mua) và 56,5 triệu/lượng (bán), giảm 250.000 đồng chiều mua vào và 200.000 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Đại diện doanh nghiệp cho biết biến động này của vàng miếng đến từ tác động của giá thế giới phiên 4/11 đêm qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay cũng điều chỉnh giá mua - bán vàng, hiện phổ biến ở mức 55,95 triệu/lượng (mua) và 56,4 triệu/lượng (bán), thấp hơn 250.000 đồng so với cùng giờ sáng hôm qua nhưng tăng 50.000 so với giá cuối ngày.

Đối với vàng thế giới, dưới góc độ kỹ thuật những nhà đầu cơ giá vàng tương lai tháng 12 vẫn có lợi thế trong ngắn hạn nhưng giá sẽ bị mắc kẹt trong phạm vi giao dịch hàng ngày (trên dưới 1.900 USD ).