Vận xui của Running Man

Nữ diễn viên Jeon So Min phải tạm dừng ghi hình vì bị gãy xương bàn chân. Trước đó, Song Ji Hyo cũng thông báo tự cách ly 10 ngày vì tiếp xúc ca mắc Covid-19.

Ngày 21/1, SpoTV News đưa tin Jeon So Min sẽ vắng mặt trong lịch quay Running Man ngày 24-25/1 vì chấn thương. Nữ diễn viên vừa trải qua ca phẫu thuật vào ngày 19/1 và cần thời gian để nghỉ ngơi.

Công ty quản lý King Kong by Starship cho biết Jeon So Min bị gãy xương bàn chân sau khi vấp ngã ở trường quay. Ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp, nhưng diễn viên 36 tuổi cần tránh hoạt động mạnh trong vài tuần.

Jeon So Min tạm dừng ghi hình Running Man vì bị gãy xương bàn chân.

"Hiện tại, các hoạt động tiếp theo của Jeon So Min vẫn chưa được quyết định", đại diện công ty quản lý của cô nói thêm.

Trước đó, Jeon So Min đã ghi hình Running Man số đặc biệt có tên "Những ngôi sao tuổi dần" vào ngày 17/1. Đây cũng là buổi ghi hình có sự xuất hiện của Super Junior Eun Hyuk - người vừa mắc Covid-19.

Sau khi Eun Hyuk xác nhận mắc Covid-19, toàn bộ thành viên ê-kíp Running Man đã xét nghiệm rRT-PRC, và đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, JoongAng Ilbo đưa tin Song Ji Hyo phải tự cách ly 10 ngày dù đã có kết quả âm tính khi xét nghiệm rRT-PCR. Nữ diễn viên thuộc nhóm người không thể tiêm vaccine Covid-19 do tiền sử dị ứng thuốc. Do đó, nữ diễn viên phải cách ly 10 ngày để đảm bảo an toàn cho bản thân và toàn bộ ê-kíp Running Man.

Như vậy, Jeon So Min và Song Ji Hyo sẽ vắng mặt trong hai buổi quay tiếp theo của Running Man vào ngày 24-25/1. Việc này khiến dàn cast thiếu người, nội dung ghi hình cũng bị ảnh hưởng. Hiện, đài SBS vẫn chưa lên tiếng về phương án giải quyết hai buổi ghi hình sắp tới của Running Man.