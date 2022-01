Vạn Xuân Group bàn giao sổ hồng đợt 1 cho cư dân Happy One - Phú Hòa

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group) vừa bàn giao sổ hồng đợt 1 cho cư dân khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One - Phú Hòa.

Với mục tiêu kiến tạo các dự án sở hữu không gian sống hiện đại, xứng tầm đầu tư lẫn an cư, ngay từ những ngày đầu thành lập, Vạn Xuân Group đã lựa chọn chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi gồm uy tín, tận tâm và tốc độ. Happy One - Phú Hòa là dự án đầu tiên đánh dấu bước chuyển mình của Vạn Xuân Group tại phân khúc căn hộ cao cấp. Do đó, những vấn đề như pháp lý, tiến độ và chăm sóc khách hàng đều được chủ đầu tư thực hiện chỉn chu.

Điều này được chứng minh qua việc Happy One - Phú Hòa bàn giao vượt tiến độ 2 tháng. Ngày 9/1, chủ đầu tư đã tiến hành trao sổ hồng đợt 1 cho cư dân của dự án, 6 tháng sau lễ bàn giao nhà.

Đại diện chủ đầu tư bàn giao sổ hồng cho cư dân Happy One - Phú Hòa.

Dự án đã đi vào vận hành và trở thành nơi an cư của hàng trăm gia đình, hình thành cộng đồng cư dân văn minh, góp phần tô điểm cuộc sống hiện đại tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Vạn Xuân Group cho biết: "Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc theo tiêu chuẩn an toàn, đồng thời nỗ lực thực hiện cam kết tiến độ xây dựng dự án, bàn giao sản phẩm và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng".

Nằm trong chuỗi dự án căn hộ thông minh, Happy One - Phú Hòa có quy mô 21 tầng gồm 486 căn hộ và 11 căn shophouse. Dự án không những sở hữu vị trí đẹp ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương - trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, mà còn mang đến cư dân cuộc sống tiện nghi với 39 tiện ích nội khu.

Hình ảnh thực tế dự án Happy One - Phú Hòa.

Giữa trung tâm đô thị náo nhiệt, chủ đầu tư kiến tạo không gian sống với nhiều mảng xanh, đảm bảo cư dân được tận hưởng môi trường trong lành, biệt lập.

Bên cạnh đó, Happy One - Phú Hòa còn là một trong những dự án đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp tại Bình Dương. Các căn hộ cũng được ứng dụng hàng loạt công nghệ mới trong kiểm soát an ninh 24/7, phủ Wi-Fi miễn phí cho toàn bộ khu vực công cộng...