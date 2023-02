Văn Toàn muốn thách thức bản thân khi sang Hàn Quốc

Văn Toàn sớm nhận thức được rằng những khó khăng đang chờ đợi trước mắt khi cập bến CLB Seoul E-Land.

Văn Toàn đang háo hức chờ đợi được thi đấu cho Seoul E-Land.

“HLV Park Hang-seo có ảnh hưởng rất lớn tới tôi. HLV Park Hang-seo khuyên tôi rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn khi tôi mới chuyển tới thi đấu, tuy nhiên thầy nhấn mạnh rằng nếu tôi cố gắng hết mình, không đánh mất sự tự tin thì sẽ gặt hái được thành công”, Văn Toàn chia sẻ trong buổi họp báo tại Changwon hôm nay (14/2).

“Thật khó khăn khi tôi phải rời CLB mà mình gắn bó trong 15 năm (HAGL - PV) và sau đó chuyển sang đội bóng ở nước ngoài. Nhưng đó là lựa chọn của tôi, bởi bản thân muốn thử thách mình”, Văn Toàn tuyên bố.

Tuyển thủ Việt Nam thổ lộ rằng sẽ chứng tỏ giá trị của mình tại K.League 2 bằng cách thể hiện tốc độ và chơi bóng một cách tự tin.

Cựu cầu thủ HAGL cũng tiết lộ với báo chí Hàn Quốc về mối quan hệ của mình và HLV Park Choong-kyun, người từng có thời gian làm trợ lý cho thuyền trưởng Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam.

“Tôi rất ngạc nhiên khi HLV Park Choong-kyun (cựu HLV Hà NộI FC – PV) được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Seoul E-Land. Trước đây, tôi làm việc với HLV Park Choong-kyun vài lần ở tuyển Việt Nam. Nếu tôi thực hiện được những chỉ đạo của HLV, tôi nghĩ mình sẽ hòa nhập và thi đấu tốt hơn”, Văn Toàn phát biểu.

Khi được hỏi về thời tiết ở Hàn Quốc, cầu thủ 27 tuổi thổ lộ: “Thời tiết ở đây quá lạnh so với Việt Nam. Nếu nhiệt độ Hà Nội lúc này khoảng 15 độ C thì ở đây là 2 độ C. Khi tập luyện ở trong nhà, tôi cảm thấy rất khó khăn do hai chân lạnh cóng. Thật tốt khi giờ đây thời tiết ấm hơn”.

Văn Toàn gia nhập Seoul E-Land cuối năm ngoái. Trong thời gian thi đấu AFF Cup, anh tranh thủ học tiếng Hàn cùng các trợ lý đội tuyển Việt Nam. Sau khi đặt chân tới xứ kim chi, Văn Toàn vẫn tiếp tục học tiếng Hàn. Anh tâm sự rằng các đồng đội ở Seoul E-Land đã giúp đỡ mình rất nhiều về việc học ngôn ngữ mới.

Cựu cầu thủ HAGL chia sẻ điều anh muốn làm nhất sau khi tới Hàn Quốc là đến thăm tòa nhà YG Entertainment. Văn Toàn thổ lộ anh rất hâm mộ nhóm nhạc Big Bang và nghệ sĩ G-Dragon.

CLB của Văn Toàn, Seoul E-Land được thành lập năm 2014, có sân nhà là Mokdong với sức chứa 15.000 người, không phải đội bóng quá mạnh về tiềm lực. Seoul E-Land sẽ gặp Chungbuk Cheongju trên sân nhà ở trận ra quân tại K-League 2 vào ngày 1/3.

