Văn Thanh quấn băng, tập luyện cùng tuyển Việt Nam

Tiền vệ Vũ Văn Thanh buộc phải băng bó quanh khu vực dưới đầu gối phải trong buổi tập của tuyển Việt Nam tại UAE tối 2/10.

Cầu thủ sinh năm 1996 khiến không ít người lo lắng khi bỏ một phần buổi tập đầu tiên hôm 1/10. Anh va chạm với đồng đội và bị thương ở phần dưới đầu gối trái. Sau đó, anh được chăm sóc y tế và phải chườm đá khi ra về.

Trong buổi tập thứ hai của tuyển Việt Nam vào tối 2/10, hậu vệ đang khoác áo HAGL xuất hiện với diện mạo mới. Anh băng kín khu vực bị chấn thương. Văn Thanh là cầu thủ duy nhất phải băng bó trong 27 tuyển thủ có mặt ở UAE.

Văn Thanh trở lại với băng gạc ở dưới đầu gối trái. Ảnh: VFF.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các cầu thủ đang sung sức và không có chấn thương đáng tiếc nào xảy ra thêm. Văn Thanh cũng cho thấy anh khỏe mạnh, đủ sức hoàn tất giáo án của HLV Park Hang-seo trong buổi tập.

Thời tiết cũng đang ủng hộ thầy trò ông Park vào thời điểm này trong năm ở UAE. Nhiệt độ ở mức trung bình thấp từ 30-36 độ C so với hồi tháng 5 và tháng 6 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 (cao điểm trên dưới 40 độ C).

Đa số tuyển thủ Việt Nam đều đã quen với thời tiết tại UAE khi có 21 ngày thi đấu trước đó. Số ít cầu thủ còn lại phải nhanh chóng thích nghi. Đội tuyển thường chọn khung 19h giờ địa phương (khoảng 22h giờ Hà Nội) để bắt đầu buổi tập. Thời gian diễn ra trận đấu với Trung Quốc là lúc 0h ngày 8/10. VFF cho biết tuyển Việt Nam sẽ tập gần với giờ thi đấu trong những ngày chuẩn bị cuối cùng.

Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ trước buổi tập: "Chúng tôi được ban huấn luyện phân tích về đối thủ Trung Quốc. Họ là đội mạnh nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm và nỗ lực để giành chiến thắng về cho tuyển Việt Nam".

Trong buổi tập thứ hai, HLV Park đã tăng cường độ. Đội tuyển bước vào buổi tập kéo dài hai giờ đồng hồ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn giải phóng sức ì cho các tuyển thủ sau khi đặt chân đến thành phố Sharjah (UAE). Ở buổi tập này, HLV sinh năm 1957 tập trung vào rèn kỹ, chiến thuật, sửa những chi tiết nhỏ trong lúc ráp đội hình.

Chi tiết đáng chú ý trong buổi tập 2/10 của tuyển Việt Nam là phía Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) không cho phóng viên Việt Nam tác nghiệp. Phía Trung Quốc muốn đảm bảo an toàn về y tế trước trận đấu giữa tuyển Trung Quốc với Việt Nam. CFA là phía chịu trách nhiệm tổ chức, có tư cách chủ nhà ở trận đấu này nên có quyền điều hành các buổi tập.

Thông thường, phóng viên sẽ được tác nghiệp từ 15-25 phút ở phần đầu mỗi tập. Tuy nhiên, CFA cho rằng các phóng viên Việt Nam không nằm trong "bong bóng khép kín" nên việc tác nghiệp của họ có thể ảnh hưởng tới 2 đội tuyển trong thời điểm dịch bệnh.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại UAE đang làm việc để đảm bảo quyền lợi cho phóng viên Việt Nam. Sự việc dự kiến được xử lý sớm khi giám sát của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) có mặt.

CFA phải thuê địa điểm trung lập (UAE) cho các trận đấu trong tháng 9 và 10 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 vì quy định y tế ngặt nghèo trên lãnh thổ Trung Quốc. Các trận đấu của tuyển Trung Quốc ở địa điểm trung lập sẽ không có khán giả.