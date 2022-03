Vân tay kỳ dị của kẻ giết nữ lễ tân khách sạn ở Mỹ

Hung thủ sát hại nữ lễ tân khách sạn để lại dấu vân tay đặc biệt, nhưng cảnh sát không thể tìm ra hắn dù đối chiếu vài triệu vân tay.

Khoảng 23h ngày 18/4/1998, Jane Desmarais bắt đầu ca trực đêm tại quầy lễ tân khách sạn Econo Lodge ở thành phố Rutland, bang Vermont, Mỹ. Sáng hôm sau, mẹ của Jane gọi điện thoại tới quầy lễ tân nhưng cô không nhấc máy.

Tới khách sạn, bà choáng váng khi thấy Jane nằm bất động ở sảnh. Vài chai cồn, xăng nằm xung quanh thi thể cô. Đó là dấu hiệu cho thấy ai đó muốn đốt xác nạn nhân nhưng chưa kịp hành động, hoặc từ bỏ ý định giữa chừng.

Vân tay kì lạ của hung thủ

Hung thủ không để lại nhiều dấu vết. Ngoài những chai cồn, xăng mà kẻ ác lấy trong khách sạn, cảnh sát thấy một tờ giấy dính máu và cồn rơi trên sàn. Ngoài ra, nhà chức trách còn thấy nhiều tờ giấy vương vãi quanh thi thể nạn nhân.

Một trong những tờ giấy đó dính máu. Toàn bộ tiền mặt trong ngăn đựng tiền ở quầy lễ tân không còn. Vì thế, cảnh sát nhận định hung thủ gây án để lấy tiền.

Vân tay ngón giữa kỳ lạ (bàn tay phải) trên tờ giấy cạnh thi thể nạn nhân Jane Desmarais. Ảnh: Rutlandherald.com

Trên tờ giấy dính máu nạn nhân, chuyên gia pháp y kết luận hung thủ để lại vân 4 ngón tay phải. Điểm đặc biệt là dấu vân tay ngón giữa có hình thù kỳ dị, giống như hình mụn cơm.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu vài triệu vân tay trong cơ sở dữ liệu ở Mỹ và Canada, cảnh sát không tìm ra bất kỳ người nào có vân tay như vậy.

Manh mối lộ diện

Một cặp vợ chồng lưu trú trong khách sạn Econo Lodge cung cấp manh mối đầu tiên. Họ kể rằng khi gặp Jane để nhận phòng lúc 1h sáng ngày 19/4/1998, họ thấy một người đàn ông trung niên da trắng, tóc nâu, dáng tầm thước ngồi ở ghế gần quầy lễ tân. Ông ta mặc bộ Jeans màu xanh dương, đội mũ lưỡi trai màu trắng. Người đàn ông nói chuyện vu vơ vài câu với họ, và dường như Jane quen ông ta.

Rồi con trai của chủ khách sạn Econo Lodge cung cấp một thông tin đáng chú ý. Theo anh, một nhân viên cũ của khách sạn có ngoại hình giống người đàn ông trung niên ngồi gần quầy lễ tân vào tối 18/4/1998. Anh ta là Robert White, sinh năm 1963. Anh ta chỉ làm việc 2 hoặc 3 tuần trước khi bị sa thải vì ngủ trong thời gian làm việc và nhiều lần không mặc đồng phục đúng quy cách.

Robert White từng mất việc nhiều lần vì vô kỷ luật. Ảnh: Rutlandherald.com

Khi nhóm điều tra tới nhà Robert vài lần, anh ta đều không ở nhà. Họ gọi điện thoại, để lại tin nhắn nhưng anh ta không trả lời. Biết Robert White từng làm ở một khách sạn khác ở thành phố Rutland, họ tới đó để thu thập thông tin. Một nữ nhân viên trong khách sạn kể rằng Robert không còn làm ở đó nữa. Cô khẳng định gã là một kẻ cộc cằn, sẵn sàng dọa giết cô khi cô chất vấn gã về người phụ nữ mà gã thường đưa vào khách sạn rồi ngủ qua đêm.

Kiểm tra lý lịch của Robert, nhóm điều tra phát hiện gã từng bị bắt vì lái xe khi say rượu, nhưng vì lý do nào đó mà cảnh sát không lấy vân tay của gã. Robert vốn là một kẻ lông bông, không có công việc ổn định. Gã làm việc tại nhiều khách sạn nhưng liên tục mất việc do vô kỷ luật.

May mắn thay, trong một lần tới nhà Robert, cảnh sát đã gặp gã. Robert buộc phải tới trụ sở cảnh sát để cung cấp lời khai và vân tay. Kết quả cho thấy vân tay của gã trùng khớp với vân tay trên tờ giấy tại hiện trường án mạng, và ngón giữa tay phải của Robert có mụn cơm.

Mụn cơm trên ngón tay giữa bên phải của Robert White. Ảnh: Rutlandherald.com

Lòng tốt bị lợi dụng

Nhóm điều tra biết trong quá trình làm việc ở khách sạn Econo Lodge, Robert từng lấy trộm tiền. Jane biết hành vi đó nhưng không báo cáo quản lý vì nghĩ rằng Robert chỉ hồ đồ nhất thời. Biết Jane là người bao dung và hiền lành, Robert nảy ra ý định cướp tiền trong phiên trực của cô.

Nửa đêm 18/4/1998, hắn vào khách sạn Econo Lodge khi Jane trực. Khách sạn không cử nhân viên bảo vệ nên Robert không gặp trở ngại khi bước vào bên trong. Khoảng sau 1h sáng 19/4/1998, hung thủ ngang nhiên bước vào quầy lễ tân và lấy tiền mặt trong ngăn kéo. Jane đã đuổi theo Robert khi hắn bước ra ngoài. Khi đó, Robert đẩy Jane đập vào bàn rồi siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi siết cổ Jane, hung thủ đứng lên, dựa vào chiếc bàn gần đó rồi vô tình đặt bàn tay phải lên một tờ giấy trên bàn. Từng làm việc ở khách sạn, Robert biết vị trí của những chai xăng, cồn. Anh ta lấy chúng ra để đốt xác Jane nhưng vì một lý do nào đó, Robert không kịp đốt mà rời khỏi khách sạn.

Trong phiên xử vào năm 2000, Robert White một mực kêu oan, nhưng bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo phạm tội giết người cấp độ hai. Thẩm phán tuyên bị cáo án chung thân không ân xá. Sau đó bị cáo kháng án, nhưng thất bại.