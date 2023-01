Vận tải hành khách tuyến cố định tăng 200% ngày cận Tết

Theo báo cáo của bến xe, lượng khách năm nay trên các tuyến cố định tăng 30-200% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải khách tuyến cố định tăng cao

Bộ GTVT vừa có báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và ngày 20/01 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Theo đó, ở lĩnh vực đường bộ, Bộ GTVT cho biết, việc đi lại bằng xe tuyến cố định liên tỉnh của người dân trong dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão đã tăng so với năm trước.

Tại các bến xe không còn tình trạng người dân đến bến đông, phải chen lấn để lên xe.

Tại các bến xe không còn tình trạng người dân đến bến đông, phải chen lấn để lên xe như những năm trước; các doanh nghiệp vận tải có quầy vé riêng đã chủ động bán vé cho hành khách từ trước với nhiều hình thức mua vé (như: qua điện thoại trao vé tận nhà, mua qua mạng, mua tại nhiều đại lý bán vé nên hành khách biết giờ xe xuất bến đã chủ động xuống bến để đi xe).

Theo báo cáo của bến xe, nhìn chung lượng khách năm nay trên các tuyến cố định tăng 30-200%, cá biệt còn có một số tỉnh tăng 100%-200% so với cùng kỳ năm trước như Hà Nội.

Tình hình an ninh trật tự tại các bến xe hiện vẫn được đảm bảo. Công tác phục vụ khách được triển khai đồng bộ tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Các bến xe, hoạt động bình thường, ổn định, không có trường hợp vi phạm.

Với đường sắt, trong ngày 20/1: Có 20 đoàn tàu khách Thống Nhất, đạt 222,22% so với năm 2021 (9 đoàn); có 30 đoàn tàu địa phương, đạt 230,5% so với năm 2022 (13 đoàn).

Tổng số khách đi tàu đạt 28.327 hành khách, đạt 388,3%% so với năm 2022 (7.925 hành khách); sản lượng hàng hoá đạt 5.571 tấn xếp, đạt 134 % với năm 2022 (4.145 tấn).

Vận tải hàng không cũng có sản lượng tăng cao trong ngày 29 Tết.

Khách bay tăng mạnh

Ở lĩnh vực vận tải hàng không, Bộ GTVT cho biết, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 2,3 nghìn lần hạ cất cánh, tăng 36%; xấp xỉ 332 nghìn hành khách, tăng 68%; hơn 3,5 nghìn tấn hàng hóa, tăng 20,5% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2022.

Riêng đối với 3 Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) lớn gồm: CHKQT Tân Sơn Nhất đạt 901 lần hạ cất cánh (tăng 32,1%), 130 nghìn lượt khách (tăng 74,5%), 1,2 nghìn tấn hàng hóa (giảm 0,2%); CHKQT Nội Bài đạt 550 lần hạ cất cánh (tăng 51,5%), 79 nghìn lượt khách (tăng 97%), 2,1 nghìn tấn hàng hóa (tăng 24,8%); CHKQT Đà Nẵng đạt 220 lần hạ cất cánh (tăng 115%), xấp xỉ 28 nghìn lượt khách (tăng 143%), 34 tấn hàng hóa (tăng 260%).

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 169 nghìn khách và 706 hàng hóa, tăng tương ứng 78,5% về hành khách và 73,4% về hàng hóa so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2022.

Ở lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa và hàng hải, hoạt động vận hành khách, hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt vận tải hành khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Công tác phục vụ hành khách đi lại được an toàn, thuận tiện; các bến cảng, phương tiện đều chấp hành biện pháp phòng chống dịch bệnh và dịch Covid-19; Không có hiện tượng tăng giá cước vận tải hành khách tại các bến tàu, giá cước vẫn bảo đảm ổn định đúng mức giá doanh nghiệp công khai niêm yết; Bảo đảm an toàn, không có tình trạng mất an toàn, an ninh trong lao động.

Ngoài ra, không xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường thủy. Số lượt phương tiện vào cảng, bến trong ngày 20/1 đạt 216 lượt (tăng 164% so với cùng kỳ); Số lượt phương tiện rời cảng, bến đạt 250 lượt (tăng 189% so với cùng kỳ); Số lượt hành khách thông qua cảng đạt 317 lượt (giảm 220% so với cùng kỳ); Số lượt hàng hóa thông qua cảng, bến đạt 162.089 tấn (tăng 197% so với cùng kỳ);

Số lượt phương tiện vào cảng, biển trong ngày 20/1 đạt 457 phương tiện. Số lượt phương tiện rời cảng đạt 636 phương tiện, đã chở 13.771 hành khách; số lượng hàng hóa thông qua cảng, bến đạt 1.795.828 tấn.