Văn Quyết muốn được dự AFF Cup 2022

Trận đấu gần nhất Văn Quyết thi đấu ở Myanmar tại kỳ AFF Cup 2018. Ảnh: An An.

"Tôi cố gắng tập luyện tốt để có thể thi đấu ở các trận quan trọng sắp tới. Tôi ở đội tuyển lâu năm nhất, tôi cố gắng giữ gìn phong độ, chia sẻ kinh nghiệm cho các em. Tôi mong rằng đội bóng luôn giữ được phong độ, vượt qua vòng bảng, hướng đến thành tích cao hơn nữa", Nguyễn Văn Quyết nói về mục tiêu cá nhân ở AFF Cup 2022.

HLV Park sẽ loại sáu cầu thủ trước thềm AFF Cup 2022. Quân số hiện tại của đội là 28 cầu thủ, cầu thủ thứ 29 là Nguyễn Quang Hải, người đang tập huấn ở Thụy Sĩ và sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 15/12. Quang Hải sẽ dự AFF Cup mà không cần tập huấn cùng đồng đội trước ngày xuất quân vào 21/12 ở Lào.

Đánh giá về cầu thủ tài năng này, Văn Quyết chia sẻ: "Quang Hải đã cùng đội tuyển thi đấu nhiều năm. Vừa rồi, cậu ấy có hành trình ra khỏi khu vực Đông Nam Á, tôi luôn chúc Hải thành công. Khi trở lại đội tuyển dự AFF Cup, em ấy tự thích nghi nhanh".

Trở lại đội tuyển lần này, Văn Quyết sẽ góp mặt trên hàng công để tìm vị trí. Việc Quang Hải trở lại cũng là một bước ngoặt quan trọng với chính Quyết ở hàng tiền vệ trước thềm AFF Cup. Dẫu vậy, anh tự tin cạnh tranh sòng phẳng và đánh giá cao đồng đội cũ.

Văn Quyết đã tham dự vào trận đấu nội bộ của đội vào ngày 7/12. Anh cho rằng hàng công của tuyển Việt Nam đang có những cầu thủ chất lượng như Tiến Linh, Văn Đức và Tuấn Hải. "Đội tuyển không phụ thuộc vào cá nhân nào. Các chân sút của đội biết cách phát huy phong độ", anh cho biết.

Thủ quân của CLB Hà Nội cho rằng AFF Cup là giải đấu quan trọng của đội tuyển không chỉ vì đây là lần cuối cùng ông Park làm việc. Anh nói rằng trong hai năm qua, đội tuyển đã đạt thành tích cao nên tuyển Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa sau khi chuẩn bị tốt.

Ngày 10/12, đội tuyển sẽ tập buổi cuối cùng và trở về Hà Nội. Ngày 14/12, thầy trò ông Park sẽ tiếp Philippines trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 trên sân Hàng Đẫy. Đối thủ của tuyển Việt Nam vừa thay HLV trưởng. Họ nằm ở bảng A.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019