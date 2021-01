Vấn nạn ở showbiz và mặt tối của xã hội Hàn Quốc

Chia sẻ với Post, nhà nghiên cứu âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc Stephanie Choi cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm lý ở thần tượng Kpop là áp lực từ phía khán giả.

Bước sang năm 2021, vào ngày 2/1, thành viên nhóm Nu'est Aron Kwak thông báo tạm ngừng hoạt động một thời gian để điều trị bệnh rối loạn hoảng sợ. Bệnh tình của nam ca sĩ được phát hiện sau khi chuyển biến nặng và biểu hiện rõ ràng hơn sau đêm nhạc New Year’s Eve của công ty quản lý Big Hit Entertainment.

Đây không phải lần đầu tiên có nghệ sĩ phải tạm dừng hoạt động vì bệnh tâm lý. Trải qua nhiều sự kiện và mất mát, đau thương chấn động ngành giải trí, dư luận Hàn Quốc nói chung và những người làm việc trong showbiz nói riêng đã có ý thức nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Aron (Nu'est) tạm thời dừng hoạt động vì chứng rối loạn hoảng sợ.

Vấn nạn Kpop và mặt tối của xã hội Hàn Quốc

Ngành công nghiệp Kpop thường bị truyền thông phương Tây nhắc nhở về những mặt tối tồn tại từ thập kỷ này sang thập kỷ khác, dẫn đến việc các ngôi sao trẻ liên tục tự vẫn vì bế tắc tinh thần. Nhưng thực tế, vấn nạn này cũng xảy ra ở Hollywood cũng như các ngành công nghiệp khác, ví dụ tiêu biểu nhất có thể kể tới "Câu lạc bộ 27" - cụm từ chỉ nhóm nghệ sĩ tài hoa đã tự sát khi bước sang tuổi 27.

Việc nghệ sĩ tự sát bị quy kết thành vấn nạn Kpop do số trường hợp nghệ sĩ Hàn Quốc tự tử đã tăng vọt trong khoảng 3 năm trở lại đây. Trả lời tờ Post, nhà nghiên cứu âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc Stephanie Choi tin rằng sức khỏe tinh thần là vấn đề đáng báo động không chỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc mà với cả xã hội Hàn Quốc.

Choi cũng chỉ ra rằng các công ty quản lý đã bắt đầu quan tâm hơn tới vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nghệ sĩ, không còn thờ ơ như giai đoạn thập niên 2000.

“Các công ty chắc chắn đã học được rằng họ nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của nghệ sĩ, dù tôi vẫn cho rằng không nên kết luận rằng tự tử là vấn nạn riêng chỉ xảy ra ở Kpop", Stephanie Choi chia sẻ quan điểm.

Cô nói thêm: “Chuyện xảy ra với Sulli và Goo Hara thu hút sự chú ý khán giả và truyền thông, biến sự việc trở thành vấn đề nghiêm trọng với phái nữ. Cái chết của họ đưa trầm cảm trở thành vấn nạn ở Hàn Quốc, điều này vô tình khiến mọi người bỏ qua các vấn đề khác mà phụ nữ phải đối mặt hàng ngày như quấy rối tình dục trực tuyến, camera ẩn, quay trộm khoảnh khắc riêng tư...".

Sulli, Goo Hara và nhiều nghệ sĩ trẻ đã tự tử vì trầm cảm trong vài năm gần đây.

SCMP trích lời Choi trong bài viết về cách nghệ sĩ Hàn Quốc đối mặt với vấn nạn trầm cảm: “Nhiều nghệ sĩ đang dùng sức ảnh hưởng của bản thân với công chúng để nâng cao nhận thức xã hội. Mọi người đều làm việc để kiếm sống, và sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta làm việc với tinh thần tích cực, hơn là bị ảnh hưởng bởi những điều độc hại trong xã hội".

Cô cũng cho biết dấu hiệu tích cực nhất trong hai năm qua là các công ty quản lý đã cởi mở, dũng cảm hơn trong việc thừa nhận nghệ sĩ phải đương đầu với bệnh tâm lý. "Họ đã thoải mái tiết lộ với người hâm mộ rằng nghệ sĩ không khỏe và cần được nghỉ ngơi", Choi nói.

Chính các ngôi sao Kpop cũng đang nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người hâm mộ về vấn đề trên, giúp giảm tình trạng kỳ thị với người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Có thể kể tới Jae Park - thành viên ban nhạc Day6. Anh vừa quyên góp 100.000 USD cho The Jed Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ thanh niên Mỹ gặp khó khăn trong quá trình trưởng thành, giảm thiểu tỷ lệ tự tử.

Hay như rapper Suga của BTS, trong cuộc phỏng vấn với Esquire, anh bày tỏ quan điểm rằng người mắc bệnh lý về tâm thần nên được đối xử bình đẳng và được điều trị nghiêm túc như những người mắc vấn đề về sức khỏe thể chất.

Áp lực khi đối diện với công chúng

“Nhiều người luôn giả vờ rằng họ ổn, họ khẳng định bản thân không ốm không mệt, như thể nếu thừa nhận thì những lời nói đó sẽ khiến họ trở thành kẻ yếu đuối. Tôi cho rằng điều đó không ổn. Chẳng ai chê bạn là kẻ yếu đuối nếu chẳng may thể chất của bạn không được tốt bằng họ. Người có sức khỏe tinh thần không tốt cũng cần được đối xử như vậy. Xã hội nên hiểu biết hơn", Suga chia sẻ quan điểm.

Chia sẻ với Esquire, Suga (BTS) mong xã hội nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần.

Như quan điểm của Stephanie Choi, các nghệ sĩ Kpop đã bắt đầu dùng tầm ảnh hưởng của bản thân để tuyên truyền các vấn đề xã hội, đơn cử như chiến dịch Love Yourself do BTS hợp tác với Unicef hay chương trình We Do Well Together của nhóm SuperM - campaign khuyến khích người dân châu Á sống khỏe mạnh và hạnh phúc với những điều họ lựa chọn.

Theo Choi, việc công khai thừa nhận nghệ sĩ có vấn đề về sức khỏe tâm thần là bước đi đúng đắn, văn minh của ngành công nghiệp Kpop.

“Kpop là một ngành kinh doanh nhiều rủi ro. Thị trường hiện nay đã bão hòa với hàng trăm nhóm nhạc thần tượng, và nhóm nào cũng phải đối mặt nhiều nguy cơ thăng, trầm trong thời gian 7 năm hợp đồng. Họ là nghệ sĩ, nhưng cũng là những người lao động có cảm xúc, suy nghĩ. Họ phải quảng bá bản thân bằng cách xây dựng mối quan hệ thân thiết với người hâm mộ, giao lưu, liên lạc với công chúng mỗi ngày", Choi nói.

Choi chia sẻ cụ thể: “Người hâm mộ mong muốn được thường xuyên liên lạc với thần tượng, cố gắng can thiệp vào quyết định của công ty và nghệ sĩ, thường xuyên bày tỏ ý kiến ​​về hành vi, thói quen, lối sống và thậm chí cả những mối quan hệ riêng tư của thần tượng". Theo cô, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến áp lực tâm lý ở nghệ sĩ.

Rapper Aron Kwak là ngôi sao gần nhất tuyên bố tạm dừng hoạt động để tập trung điều trị bệnh rối loạn hoảng sợ, trước đó có Mina và Jeong Yeon (TWICE) hay Kang Daniel, Da Won (WJSN). Họ đều tuyên bố sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tinh thần, lối sống và chỉ trở lại sân khấu âm nhạc khi sẵn sàng đối mặt với dư luận.

“Gián đoạn hoạt động một thời gian không có nghĩa các thần tượng không thể đảm đương các lịch trình yêu cầu sức khỏe thể chất, mà thực tế là họ không cần duy trì mối liên hệ thường xuyên với khán giả. Khi đó, họ có thể tạm thời giải phóng bản thân khỏi những áp bức cảm xúc thường ngày. Điều này cũng có nghĩa không chỉ công ty quản lý mà cả người hâm mộ đều nhận ra cường độ lao động căng thẳng của nghệ sĩ và sẵn sàng chờ đến khi thần tượng ổn hơn để hoạt động trở lại”, SCMP viết.