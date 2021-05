Văn minh nhân loại bắt nguồn từ đâu?

Không dừng lại ở tường thuật quá khứ, lịch sử văn minh cần được nhận diện như một khoa học. Đây cũng là điều cuốn sách “Nguồn gốc văn minh” của tác giả Will Durant muốn truyền tải.

Văn minh vẫn thường được hiểu là di sản tích lũy tri thức, tinh thần và vật chất của con người gắn liền lịch sử hình thành, phát triển của nhân loại.

Dưới góc nhìn của triết gia, sử gia người Mỹ gốc Pháp, Will Durant (1885-1981), nguồn gốc văn minh được cụ thể hóa qua các phương diện: Kinh tế, chính trị, lý luận, tinh thần. Đi sâu vào mỗi khía cạnh, ông giúp người đọc hình dung một cách bao quát lịch sử văn minh thế giới từ thuở sơ khai đến thời kỳ phát triển rực rỡ.

Sách Nguồn gốc văn minh. Ảnh: T. N.

Trân trọng những giá trị từ quá khứ

Will Durant đồng thời được biết đến là tác giả của bộ sách sử nổi tiếng Lịch sử văn minh với mong muốn tìm hiểu năng lực sáng tạo của loài người trong lịch sử và đúc rút những bước tiến của văn minh nhân loại.

Đây cũng là bộ sách sử đưa tên tuổi Will Durant đến với đông đảo bạn đọc khắp thế giới. Ông được đánh giá là một trong hai sử gia lớn nhất cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, bên cạnh Arnold J. Toynbee. Ông có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử đại chúng.

Nằm trong công trình đồ sộ này, Nguồn gốc văn minh có chung sứ mệnh giúp nhân loại nhìn về quá khứ, hiểu sự quý báu của văn minh, ý thức rằng nó là di sản chung chứ không riêng gì dân tộc nào.

Trong cuốn Nguồn gốc văn minh, Will Durant đã tổng kết lại: “Chúng ta như một đứa trẻ may mắn và có lẽ hư hỏng, được hưởng nền văn hóa, sự an toàn và hạnh phúc mà tổ tiên đã tốn bao công khó nhọc và lưu truyền lại cho nó”.

Triết gia, sử gia Will Durant. Ảnh: T. N.

Thấu hiểu nguồn gốc văn minh để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững

Không chỉ nghiên cứu lịch sử đơn thuần, Will Durant giúp chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của khoa học lịch sử và chức năng dự đoán tương lai của nó dựa trên những dữ kiện quá khứ.

Khi mỗi người có nền tảng và góc nhìn tổng quát về văn minh một cách khoa học, có hệ thống, nhân loại sẽ có thêm kiến thức, kinh nghiệm, tự tin để quyết định những vấn đề quan trọng cho tương lai.

Giống việc hiểu được sự biến chuyển của kinh tế trên thế giới sẽ giúp chúng ta hạn chế yếu tố dẫn đến khủng hoảng; nắm bắt các quy luật của tự nhiên giúp chúng ta tận dụng được thế mạnh… thì hiểu về lịch sử văn minh cũng vậy. Đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của nhân loại trong tương lai.

Với độ dài gần 200 trang và 5 chương, Nguồn gốc văn minh đã tóm lược lịch sử loài người một cách cô đọng, khoa học và dễ dàng tiếp cận. Nguồn gốc văn minh là cuốn sách dành cho những bạn đọc yêu thích tìm hiểu về lịch sử, văn hóa thế giới.

