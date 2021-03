Vận may của Trâu Triệu Long khi thay thế Lý Liên Kiệt

Trâu Triệu Long trở nên nổi tiếng ở Hollywood khi tham gia "The Matrix", "DOA: Dead or Alive".

Cảnh Trâu Triệu Long và Keanu Reeves đấu võ trong 'Ma trận' Trâu Triệu Long vào vai Seraph là người dạy kung fu cho nam chính Neo.

Ngày 23/3, Sohu đưa tin nam diễn viên Trâu Triệu Long hiện tại vẫn nhận được tiền bản quyền từ video cảnh võ thuật được anh thực hiện năm 2002 cho bộ phim Ma trận.

Lúc đó, theo yêu cầu từ đội ngũ sản xuất phim, Trâu Triệu Long bên cạnh thể hiện nhân vật Seraph, anh còn ghi hình toàn bộ các động tác võ thuật cho một thư viện số. Sau này, các diễn viên Hollywood sẽ không cần vất vả luyện võ mà chỉ cần thể hiện biểu cảm, động tác sẽ được ghép vào phần của Triệu Long.

Sau khi xong việc, bản quyền của đoạn video sẽ thuộc về đoàn phim và nam diễn viên được trích phần trăm doanh thu.

Trâu Triệu Long có những cảnh võ thuật xuất sắc trong Ma trận. Anh còn được trả tiền bản quyền hình ảnh cho tới bây giờ.

Theo Sohu, Lý Liên Kiệt là cái tên mà nhà sản xuất phim Ma trận nhắm tới. Tuy nhiên, ngôi sao võ thuật họ Lý không đồng ý với điều kiện của đoàn phim. Chỉ đạo võ thuật Viên Hòa Bình đã mời Trâu Triệu Long thế chân, nhờ đó tài tử mới có thể bước vào thị trường Hollywood.

Trâu Triệu Long học Vịnh Xuân Quyền khi mới 5 tuổi. Sau này, nam diễn viên còn học Thái quyền, Taekwondo.

Trâu Triệu Long nhiều lần hợp tác với Lý Liên Kiệt trong Cận Vệ Nam Trung Hải, Cha tôi là anh hùng, Vua mạo hiểm... Cả hai trình diễn nhiều màn đối chiến hấp dẫn. Sohu đưa tin Trâu Triệu Long suýt đã đả thương Chân Tử Đan trên phim trường Ngòi nổ.

Trâu Triệu Long có những cú ra đòn nhanh mạnh thậm chí còn hơn cả Chân Tử Đan.

Phân đoạn Seraph dạy kung fu cho Neo cũng được đánh giá là một trong những cảnh võ thuật đẹp nhất trong Ma trận. Đây cũng là vai diễn để đời của Trâu Triệu Long. Sau đó, anh được mời tham gia tiếp phần phim The Matrix Revolutions và một số tác phẩm khác do Hollywood sản xuất như DOA: Dead or Alive.

Hiện tại Trâu Triệu Long vẫn tham gia đóng phim tại Trung Quốc. Anh được hy vọng sẽ trở lại trong phần 4 The Matrix.