Văn hóa Giáng sinh ở các nước châu Á

Giáng sinh được tổ chức khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều nước châu Á. Tuy nhiên, không phải truyền thống và cách thức tổ chức lễ kỷ niệm nơi nào cũng giống nhau.

Trên thực tế, nhiều người châu Á thậm chí nghĩ tới hình ảnh Ông già Noel tặng quà thay vì tính chất tôn giáo của Giáng sinh. Trang Asian Inspriration đã đưa ra mô tả về cách tổ chức ngày này ở các quốc gia khác nhau.

Đa số người Nhật theo đạo Phật và đạo Shinto nên Giáng sinh chủ yếu mang tính chất thương mại, vui vẻ và lãng mạn hơn là thánh lễ. Khi hỏi về ý nghĩa của ngày này, nhiều người dân ở xứ Phù Tang còn nói rằng đây là ngày lễ của Ông già Noel.

Việc trao đổi quà thường diễn ra vào nửa đêm Giáng sinh và các gia đình tổ chức ăn uống, đi chơi vào ngày hôm sau.

Đối với các cặp đôi ở Nhật Bản, Giáng sinh gần giống như ngày lễ Tình nhân. Phần lớn họ sẽ làm những điều đặc biệt cùng nhau, bao gồm tặng quà.

Vào dịp này, các trung tâm thương mại và cửa hàng được trang trí theo mùa và bán các mặt hàng đặc biệt theo chủ đề, ví dụ món ăn độc đáo để mọi người thưởng thức.

Điều kỳ lạ nhất là KFC đồng nghĩa với Giáng sinh ở Nhật. Điều này là nhờ một chiến dịch quảng cáo quá thành công của thương hiệu này vào năm 1974, trong đó liên kết ý nghĩa gà rán với Giáng sinh.

Ngày này, suất ăn cố định vào Giáng sinh của KFC phổ biến đến mức người ta phải đặt trước.

Những người theo Cơ đốc giáo chiếm khoảng 30% dân số Hàn Quốc, các lễ kỷ niệm ở nhà thờ rất phổ biến. Nhưng đối với 70% số dân còn lại, Giáng sinh là ngày lễ vui vẻ và thư giãn.

Mặc dù trao đổi quà tặng vào dịp này không quá phổ biến, mọi người vẫn có xu hướng tổ chức các bữa tối thịnh soạn cùng gia đình, nơi mọi người mang theo đồ ăn của mình tới. Các món ăn bao gồm bò nướng Bulgogi, kim chi và mì khoai lang, bánh Giáng sinh trái cây hay bánh ngọt tráng miệng.

Ngoài ra, còn có nhiều sự kiện độc đáo ở Seoul và Busan: Everland và Lotte World - hai công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc có trang trí theo chủ đề và các hoạt động lễ hội.

Lễ hội Cây Giáng sinh Busan ở Nampodong có Cây Điều ước, các buổi biểu diễn đường phố, hòa nhạc văn hóa hàng ngày, cũng như các cuộc thi chụp ảnh, quay video và hát mừng cho công chúng.

Dù không ngày lễ chính thức, ý tưởng tổ chức Giáng sinh đã xuất hiện ở Trung Quốc những thập kỷ gần đây, chủ yếu ở các đô thị lớn và khu vực nhiều cư dân nước ngoài, đặc biệt là Thượng Hải.

Giáng sinh "Tây hóa" chủ yếu được tổ chức tại Hong Kong, Macau và Đài Loan. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc đại lục cũng treo đèn và đồ trang trí lộng lẫy, cùng các quà tặng đặc biệt được bày bán, như những "quả táo Giáng sinh" được bọc trong giấy bóng kính nhiều màu.

Ở Trung Quốc, Santa được gọi là "Ông già Noel" (Old Man of Christmas), thường đi cùng hai yêu tinh nữ trong các buổi biểu diễn.

Điều thú vị là quốc gia này là nước xuất khẩu đồ trang trí Giáng sinh nhiều nhất thế giới.

Đây là quốc gia Đông Nam Á tổ chức lễ Giáng sinh lớn nhất vì có nhiều người dân theo đạo Thiên chúa.

Trên thực tế, đồ trang trí và những bài hát mừng bắt đầu xuất hiện từ tháng 9 và các lễ hội chính thức bắt đầu vào ngày 16/12, tiếp tục diễn ra cho đến Ngày Giáng sinh.

Những chiếc đèn lồng hình ngôi sao truyền thống làm bằng tre và giấy được gọi là "parols" có khắp mọi nơi, miêu tả Ngôi sao Bethlehem như một biểu tượng của hy vọng và thiện chí.

Các cuộc diễu hành và biểu diễn đường phố đáng kinh ngạc cũng là một hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ở các thành phố lớn của đảo quốc này.

