Văn hóa doanh nghiệp - chìa khóa thúc đẩy chuyển đổi số

Chuyển đổi số không còn là xu hướng mà được xem là điều tất yếu trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0.

Ở Việt Nam, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đang được ứng dụng mạnh mẽ với hàng loạt công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, mấu chốt để chuyển đổi số còn nằm ở văn hóa doanh nghiệp.

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong chuyển đổi số

Có thể nói, nếu quy trình chuyển đổi số chỉ dừng lại ở phát triển công nghệ thì mọi doanh nghiệp đều có thể bỏ ra một khoản tiền đầu tư nhất định để sở hữu công nghệ tiên tiến, độc quyền. Nhưng thực tế cho thấy văn hóa doanh nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong quy trình chuyển đổi số.

Điều này đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp, ngân hàng phải thay đổi quy trình cồng kềnh, cơ cấu phức tạp bằng phương thức mới, khuyến khích sáng tạo, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số cũng như mang lại giá trị cho khách hàng.

Văn hóa được coi là “gốc rễ” của doanh nghiệp. Muốn chuyển đổi số thành công, trước hết phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp. Bởi đây là vấn đề quan trọng tác động trực tiếp tới yếu tố con người trong doanh nghiệp. Nếu văn hóa không được đầu tư bài bản, yếu tố con người dễ bị ảnh hưởng, quy trình phối hợp không đồng nhất, dễ dẫn tới tinh thần không hợp tác hoặc chống đối, từ đó dễ thất bại trong quá trình chuyển đổi số.

Nhân sự của MB được khuyến khích tham gia, học hỏi quy trình chuyển đổi số.

Là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, MB đang từng bước đặt mục tiêu xây dựng và lan tỏa tinh thần thử nghiệm, trải nghiệm công nghệ số đến đông đảo nhân sự thông qua “văn hóa Agile”. “Văn hóa Agile” đề cao tư duy phát triển, nơi mọi cá nhân đều được khuyến khích và hỗ trợ học tập, phát triển không ngừng.

Khi làm việc theo “văn hóa Agile”, các cá nhân sẽ có chung cách tư duy rằng năng lực của cá nhân và nhóm là vô hạn, điều quan trọng là ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Tại MB, văn hóa Agile hiện hữu trong phong cách lãnh đạo trao quyền, tác phong làm việc nhân viên, trong từng chương trình đào tạo… Tất cả là nền tảng tạo nên một doanh nghiệp số mà ở đó con người và công nghệ là 2 mắt xích quan trọng nhất quyết định thành bại.

Từ văn hóa doanh nghiệp đến xã hội số

Việc xây dựng và bồi dưỡng xã hội số là bước đầu thiết yếu để khai thác triệt để tiềm năng cho nền kinh tế số. Sự phát triển của những doanh nghiệp như MB, với vai trò tiên phong xây dựng và lan tỏa tinh thần Agile, được kỳ vọng là chất xúc tác quan trọng trong quá trình xây dựng xã hội số.

Vận dụng sáng tạo mô hình Agile, doanh nghiệp này đã “quy trình ngược" trong cách vận hành. Với quy trình ngược, thay vì quản lý truyền thống từ trên xuống, MB lấy khách hàng làm trọng tâm, tập trung phát triển sản phẩm từ trải nghiệm thực tế của khách hàng, từ đó nâng cấp dịch vụ theo phản hồi của khách hàng.

Các công nghệ số hiện nay của MB đều do MB làm chủ, không phụ thuộc quy trình cung ứng từ bên thứ ba. Đội ngũ công nghệ đã góp phần giúp MB tiết kiệm thời gian nghiên cứu, nâng cấp sản phẩm, tạo ra những giải pháp mới, kịp thời và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dấu ấn chuyển đổi số của MB được khắc họa rõ nét ở tốc độ phát triển trong những năm qua: 258 tính năng mới được phát triển trên app MBBank; 391 triệu giao dịch được thực hiện trên kênh số, tăng gấp 4,3 lần so với năm 2020; tính năng dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng hiện giữ vị trí hàng đầu thị trường.

Thông qua việc tiên phong chuyển đổi số bằng công nghệ và các tính năng mới, MB đóng vai trò đòn bẩy thúc đẩy toàn ngành ngân hàng đổi mới sáng tạo và không trì trệ trong quá trình chuyển đổi số toàn ngành. Sự tiện lợi từ những tính năng mới cũng là xuất phát điểm quan trọng trong quá trình chuyển đổi số toàn xã hội, qua đó giúp gia tăng lượng người sử dụng và tiếp cận công nghệ mới.

Mẫu thẻ hybrid mới của MB sở hữu thiết kế đa dạng và tiện ích “2 trong 1”.

Trong chưa đầy một tháng, bằng việc ứng dụng mô hình Agile - lấy khách hàng làm trung tâm, MB đã xây dựng và ra mắt những tính năng cùng sản phẩm mới độc đáo. Đề cao trải nghiệm khách hàng, hè 2022, MB ra mắt dòng thẻ MB Hi Collection với hiệu ứng cá nhân hóa mạnh mẽ thông qua thiết kế đa dạng. Khách hàng được tự do lựa chọn giữa thiết kế bài tây (Ace), cung hoàng đạo (Zodiac) và mùa hè (Summer Paradise). Đồng thời, thẻ Hi Collection tích hợp cả ATM và tín dụng có hạn mức tự động, cùng khả năng định danh tức thời trên app MBBank.

Điều tạo nên khác biệt của MB là sự trưởng thành và tự chủ về công nghệ, cộng hưởng với văn hóa thử nghiệm, thúc đẩy nhân viên học hỏi và phát huy tối đa khả năng. Đây là yếu tố quan trọng giúp MB bứt phá, vượt ra khỏi những giới hạn của mô hình kinh doanh truyền thống và góp phần kiến tạo một xã hội số, nơi mọi người có thể tận dụng công nghệ tiên tiến để hỗ trợ đời sống hàng ngày.