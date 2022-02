Vận hành tuyến buýt điện từ TP Thủ Đức đến quận 1 trong quý I

TP.HCM chấp thuận thí điểm tuyến buýt điện từ TP Thủ Đức đến Bến xe buýt Sài Gòn (quận 1) trong quý I. Giá vé thấp nhất là 3.000 đồng/lượt.

Ngày 21/2

Dự báo TP.HCM có mưa vừa trong vài ngày tới. Nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 36-37 độ C nhưng về đêm và sáng có thể xuống 24-25 độ C. Với mức nhiệt chênh lệch hơn 10 độ C, các chuyên gia sức khỏe cảnh báo kiểu thời tiết này dễ khiến trẻ nhỏ, người có sức đề kháng yếu mắc các bệnh về hô hấp.

Nhiều trường tiểu học mở hoạt động bán trú, dạy hai buổi một ngày tuần qua. Sơ kết tuần 14-20/2, hoạt động bán trú ở các trường diễn ra khá hiệu quả, an toàn, giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con. Nhiều trường khác lên kế hoạch tổ chức bán trú trong vài tuần đầu khi mở cửa với số lượng học sinh lớn, bếp ăn tại chỗ.

Chùm ca nhiễm 54 F0 xuất hiện ở một tu viện tại quận Gò Vấp. 53 học sinh và một tu sĩ tại đây được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đã nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm, thông báo cho các em học sinh để điều tra dịch tễ, xét nghiệm F1.

Phát hiện thêm 17 ca mắc Omicron trong ngày hôm qua. Đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 183 ca mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 172 ca nhập cảnh và 11 ca cộng đồng.

Đại học ở TP.HCM xét tuyển học bạ sớm, mở mới nhiều ngành, chuyên ngành mới. Từ sau kỳ nghỉ Tết, nhiều trường đại học tư thục ở TP.HCM đã bắt đầu xét tuyển học bạ. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trước khi có kết quả học tập học kỳ II, lớp 12.

Xác định tình tiết quan trọng trong vụ cháy chung cư Carina (quận 8) khiến 13 người tử vong năm 2018. Các cơ quan tố tụng xác định chủ đầu tư chung cư Carina và Ban quản lý chung cư có dấu hiệu đối phó với công tác kiểm tra PCCC, người phụ trách biết hệ thống PCCC hư hỏng nhưng không sửa chữa.

