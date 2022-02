Vận động viên trượt tuyết 19 tuổi ở Olympic 2022

Cô là đại sứ toàn cầu cho Tiffany & Co. và lần đầu xuất hiện trong chiến dịch Give Me The T năm 2021 của hãng trang sức hàng đầu xứ cờ hoa. Cô cũng hợp tác với Louis Vuitton, đóng vai chính trong chiến dịch quảng cáo túi Twist vào tháng 12/2021. Cô cũng mới trở thành đại sứ thương hiệu cho nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ IWC Schaffhausen. Ảnh: Eileen Gu.