Vận động viên Olympic Tokyo hâm mộ cuồng nhiệt Jennie, BTS

Đáp lại tình cảm của An San, Solar (Mamamoo) đăng dòng trạng thái ủng hộ vận động viên đội nhà. "Tôi sẽ gặp An San khi cô ấy trở lại Hàn Quốc", nữ ca sĩ viết. An San sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Gwangju (Hàn Quốc). Ngay tại vòng xếp hạng nội dung cung một dây cá nhân nữ ở Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra sáng 23/7, cô đã phá kỷ lục Olympic với tổng điểm 680 sau 72 lượt bắn.