Vận động viên lặn kiện Netflix

Vận động viên lặn nổi tiếng Ferreras đâm đơn kiện Netflix khi xuyên tạc về cuộc đời của vợ chồng ông.

Tờ Variety đưa tin ông Ferreras đã đệ đơn kiện phỉ báng lên bang California (Mỹ) liên quan đến bộ phim No Limit. Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật của Ferreras và vợ ông, Audrey Mestre. Cả hai là vận động viên lặn tự do nổi tiếng. Họ có thể lặn xuống độ sâu hàng trăm mét mà không cần bình dưỡng khí. Mestre không may qua đời khi sau sự cố khi lặn ở Cộng hòa Dominica vào năm 2002.

Tuy nhiên, No Limit là phiên bản hư cấu, xoay quanh hai nhân vật Pascal Gautier và Roxane Aubrey. Trong phim, Pascal Gautier ghen tị với thành công của Roxane Aubrey. Ở cảnh cao trào, phim ám chỉ nam chính cố tình phá hỏng bình dưỡng khí của Aubrey, khiến cô chết đuối khi lặn. Ngoài ra, Gautier có hành động bóp cổ Aubrey khi quan hệ tình dục. Cả hai cũng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Cảnh trong phim No Limit. Ảnh: Netflix.

Khi phim ra mắt, vận động viên Ferreras bày tỏ sự bức xúc. Ông cho rằng nhà sản xuất thay đổi câu chuyện khiến sự thật bị bóp méo. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện phim, ê-kíp không liên lạc với Ferreras.

"Tôi không hiểu sao họ lại có thể làm vậy. Họ làm bộ phim theo cách họ muốn. Điều đó khiến tôi tổn thương. Hãy tưởng tượng xem. Khi bạn xem một bộ phim về cuộc đời bạn và người vợ quá cố, nhưng mọi thứ không có thật. Tôi rất đau khổ", ông chia sẻ.

Về phía nhà sản xuất, đạo diễn kiêm biên kịch phim David M. Rosenthal cho biết ê-kíp đã tham khảo ý kiến của các luật sư trước khi bắt tay vào thực hiện tác phẩm.

"Đây là câu chuyện hư cấu với những nhân vật không có thật. Tôi chắc rằng ông ta đang cố kiếm tiền bằng cách kiện Netflix", đạo diễn chia sẻ.

No Limit phát hành trên Netflix vào tháng 9/2022. Tác phẩm của David M. Rosenthal đứng đầu danh sách phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng trong vài tuần liên tiếp.

Hiện tại, phía Netflix vẫn chưa phản hồi về vụ kiện của vận động viên Ferreras.