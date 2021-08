Vận động nghi phạm bị truy nã mang súng ra đầu thú

Ngọc luôn giữ vũ khí nóng, manh động, sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng khi bị vây bắt. Lực lượng công an phải vận động, thuyết phục nghi phạm ra đầu thú.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã thuyết phục, vận động Phạm Văn Ngọc (48 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) ra đầu thú.

Ngọc là nghi phạm bị truy nã đặc biệt về tội Mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2019, vụ án do Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, qua đó bắt giữ 4 người, thu 10 bánh heroin, 8,6 kg ma túy dạng đá, 816,9 gram hồng phiến, 2 ôtô và nhiều vật chứng. Ngọc đã bỏ trốn, và chuyển qua nhiều địa điểm để sinh sống.

Phan Văn Ngọc tại cơ quan điều tra.

Đêm 11/8, khi phát hiện nghi phạm đang có mặt tại nhà riêng ở xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ đã vận động, thuyết phục Phạm Văn Ngọc hạ vũ khí, ra đầu thú. Sau nhiều giờ Ngọc đã xin ra đầu thú.

Số vũ khí nóng mà Ngọc luôn thủ sẵn để chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: Truyền hình Nghệ An.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng các loại và 33 viên đạn, 13 viên hồng phiến, 10 gram heroin, 1 cân điện tử và 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.