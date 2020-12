Vận động kẻ cầm đầu vụ vận chuyển 51 kg vàng ra đầu thú

Cảnh sát xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu nhóm vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đến nay, nhiều người có liên quan đang bị tạm giam.

Ngày 7/12, Công an tỉnh An Giang đã gửi thư đến người thân của Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường, 51 tuổi), Võ Văn Trung (40 tuổi), Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang) để kêu gọi các bị can này ra đầu thú.

Các bị can trên nghi có liên quan đến vụ án vận chuyển 51 kg vàng trái phép qua biên giới.

Cảnh sát thông báo người đang bỏ trốn nếu tiếp tục lẩn trốn, bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo hoặc tự mình đi vào con đường phạm tội mới, khi bị bắt giữ sẽ xử lý nghiêm minh.

Cảnh sát vận động, phát thư kêu gọi đầu thú đến người thân của bị can Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giam 5 bị can, gồm: Trần Văn Hải (49 tuổi), Nguyễn Văn Minh (29 tuổi), Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi) và Nguyễn Hoàng Út (49 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, trưa 30/10, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác mật phục, theo dõi nhóm người đi thuyền máy chở vàng từ Campuchia vào Việt Nam.

Đến phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, nhóm này đưa vàng lậu lên bờ. Khi cảnh sát ập đến, họ chống trả, lên xuồng máy tẩu thoát.

Hải bị bắt tại hiện trường cùng 51 kg vàng. Số người người chạy thoát đã ra đầu thú sau đó ít ngày.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định bị can Hạnh cầm đầu nhóm vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.