Van Dijk: ‘Tôi không phải là robot’

Sau thất bại ở World Cup, nỗi thất vọng chấn thương và mới nhất là cú sốc tại Champions League, Van Dijk vẫn kiên trì nhắm đến thành công trong mùa giải khó khăn này.

Dưới ánh đèn sân khấu của nhà hát Salle Pleyel, Paris giữa tuần qua, ngôi sao rực rỡ nhất hiển nhiên là Lionel Messi, người giành danh hiệu FIFA The Best thứ hai trong sự nghiệp.

Nhưng trong buổi lễ ấy, sự tôn vinh không chỉ dành cho người hay nhất.

Chuyến đi từ Anh đến phòng hòa nhạc xứ lục lăng của Virgil van Dijk, cũng là để được công nhận và đón lấy phần thưởng xứng đáng cho những hi sinh của anh. Với việc có tên trong đội hình hay nhất thế giới (FIFA FIFPRO Men’s World 11) năm 2022, trung vệ của Liverpool đã giành lại vị thế một trong những vì tinh tú.

Trước đó, HLV Jurgen Klopp không ngần ngại chấp thuận cho Van Dijk đến Paris nhận thưởng, bất chấp quá trình chuẩn bị gấp gáp cho cuộc đón tiếp Wolverhampton tại Premier League chỉ 48 giờ sau.

“Thật tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng”, HLV của Liverpool nói về giải thưởng mới nhất của học trò. Càng tuyệt hơn nữa khi cầu thủ 31 tuổi đã đền đáp niềm tin của người thầy bằng bàn mở tỷ số quan trọng trong chiến thắng 2-0 liền sau của Liverpool.

Thực ra từ trước đến nay, Klopp không cản trở bất kỳ học trò nào đi nhận thưởng nếu hoàn cảnh cho phép. Song lần này dường như ý nghĩa hơn. Hình ảnh Van Dijk rực rỡ trong bộ vest màu xanh lá cây và cổ rùa màu đen, đứng trên sân khấu cùng Messi, Kylian Mbappe, Casemiro và những người khác tạo ra cảm tưởng về một sự tôn vinh và động viên đúng lúc, sau nhiều nỗi buồn của trung vệ này.

Van Dijk nổi bật với bộ vest màu xanh lá trong lễ trao giải FIFA The Best.

Dồn dập thử thách

2022/23 rõ ràng là mùa giải đầy thử thách với Liverpool, hàng thủ cũng như các cá nhân của họ. Giữa mùa thì World Cup đến và mang lại hi vọng cho tuyển Hà Lan cũng như thủ lĩnh Van Dijk - nhân vật phi phàm nhưng mãi mới có cơ hội tranh tài ở một giải quốc tế lớn. Ấy thế mà họ phải đoạn tuyệt chặng đường trong tuyệt vọng với thất bại trên chấm luân lưu ở tứ kết, trước nhà vô địch Argentina.

Lần gần nhất Van Dijk và Messi đứng gần nhau trước buổi lễ The Best vừa rồi, vì vậy cũng chính là màn đấu súng sinh tử ấy. Trong đó El Pulga thực hiện thành công, còn Van Dijk thì lại đá hỏng ngay quả đầu tiên của Hà Lan, trực tiếp chuyển hướng con đường của họ về hồi kết ở Qatar.

Van Dijk không thể thắng Emiliano Martinez trên chấm luân lưu ở tứ kết World Cup 2022.

Sau World Cup, trung vệ 31 tuổi cố gắng tiếp tục cống hiến với sứ mệnh của mình tại Liverpool, nhưng ở trận đấu thứ 3 chỉ trong một tuần ngắn ngủi, anh dính liền chấn thương và phải ngồi ngoài 6 tuần.

“Rõ ràng tôi rất đau khổ vì quả luân lưu hỏng khiến đội nhà bị loại ở World Cup. Song trong bóng đá, những pha bỏ lỡ không may ấy thường xảy ra. Điều khiến tôi không vui chính là việc tái phát chấn thương đầu gối. Nó đến khi tôi muốn chơi toàn bộ các trận của Liverpool ở Premier League. Vấn đề là tôi đã thi đấu quá nhiều trận trong thời gian ngắn”, Van Dijk tỏ bày trong bài phỏng vấn mới nhất trên tờ Guardian.

“Từ tận trước World Cup, tôi đã thoáng qua suy nghĩ là nên nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị thể lực sẵn sàng. Nhưng rồi đã không làm vậy vì tôi luôn muốn thi đấu và có trách nhiệm với tầm ảnh hưởng tại Liverpool. Tôi yêu CLB này và nỗ lực mỗi ngày cho thành công của tập thể. Thật không may khi cơ thể đã không thể theo kịp ý chí”, anh tiếc nuối.

“Tôi không phải là robot. Việc tham gia World Cup, chiến đấu hết mình ở đó xong chỉ nghỉ ngơi một tuần rồi liền quay trở lại cấp CLB, không phải là quyết định đúng đắn. Thế nhưng, tôi tin mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Sai lầm cho ta kinh nghiệm quý báu. Sáu tuần ngồi ngoài là cơ hội tốt để tôi suy ngẫm, giúp đầu gối ổn định một chút và sẵn sàng cho phần còn lại của mùa giải”, Van Dijk kể tiếp.

Anh cũng bảo đó là 6 tuần đầy khó khăn vì chỉ có thể ngồi xem trong khi luôn muốn đóng góp, giúp đỡ đồng đội. Van Dijk khẳng định “kiên nhẫn” vốn không có trong kho từ vựng của anh, không tồn tại trong “hệ thống vận hành” của bản thân, nên đã buộc thích nghi trong bứt rứt.

“Nếu quay lại tầm 10-15 năm trước, các cầu thủ dính chấn thương đầu gối dạng này sẽ thật khó để trở lại chơi ở cấp độ cao nhất. Đó là lý do tôi cảm thấy rất may mắn khi vẫn có thể trở lại và cố gắng tìm về phong độ hay đẳng cấp mà mọi người luôn kỳ vọng ở mình”, anh nhấn mạnh.

Niềm tin vào tương lai

Trong bối cảnh ấy, lễ trao giải FIFA The Best vô tình trở nên quan trọng hơn bình thường đối với Van Dijk. Bởi trước đó, lần gần nhất anh góp mặt trong đội hình hay nhất thế giới đã từ năm 2020.

Van Dijk vắng mặt trong đội hình năm 2021, nơi bộ ba trung vệ hay nhất xướng tên David Alaba, Leonardo Bonucci và Ruben Dias. Mùa giải ấy, Van Dijk chơi không thành công sau khi dính chấn thương dây chằng chéo vào tháng 10/2020.

Buổi lễ long trọng vì vậy đã nhấn mạnh mức độ hồi phục và lấy lại phong độ của Van Dijk sau chấn thương dây chằng ngày trước. Là lời tái xác nhận cũng như động viên cho năng lực phi phàm của anh. Van Dijk biết rằng, sau những thất bại đau đớn, những khó khăn thường trực trong mùa giải và cả chấn thương mới nhất nữa, anh hoàn toàn có thể trở lại với thành công nếu kiên nhẫn.

Van Dijk ăn mừng cảm xúc sau khi ghi bàn vào lưới Wolverhampton, đưa Liverpool trở lại áp sát Top 4.

Nhưng song hành với niềm tin luôn là thực tế khắc nghiệt. Sự kiên nhẫn vẫn tồn tại nhưng có giới hạn: Hàng phòng ngự của Liverpool đã bị chỉ trích tơi bời sau thất bại 2-5 ngay trên sân nhà trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tuần trước. Đó là trận đấu thứ hai của Van Dijk kể từ sau khi trở lại.

“Mình có thể tái tạo sự ổn định và cải thiện phong độ - tôi đang cố gắng chứng minh điều đó nhưng không phải với thế giới ngoài kia mà là với chính bản thân. Tôi muốn lao ra thảm cỏ, muốn tiến bộ và có thể đảm bảo tấm vé dự Champions League. CLB này thuộc về đấu trường danh giá đó. Chúng tôi chiến đấu và làm việc chăm chỉ mỗi ngày để bảo toàn quan điểm này. Rất nhiều đầu việc đang được cố gắng hoàn thành ở hậu trường, đó là điều làm tôi tự hào và tiếp tục cố gắng”.

Anh chia sẻ tiếp: “Bạn cần hi sinh khá nhiều cho triển vọng đó. Tôi luôn thích dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là các con. Nhưng tôi cần ưu tiên cho việc điều trị hàng ngày, việc ăn uống đúng cách, ngủ đủ giấc và làm những bước chuẩn bị đúng đắn khác cho trận đấu tiếp theo. Đó là cuộc sống mà các cầu thủ đã chọn. Tôi thừa nhận mình rất vinh dự và may mắn khi được sống cuộc đời như thế, nhưng cũng đã phải hi sinh ít nhiều”.

Liverpool đang đứng thứ 6 trên BXH Premier League, kém đội hạng 4 Tottenham 6 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Cơ hội cạnh tranh vé dự Champions League vẫn trong tầm tay, nhất là khi họ đang chơi tốt dần.

Đoàn quân của Klopp đã giữ sạch lưới trận thứ 4 liên tiếp tại Premier League. Thế nhưng, chuyến viếng thăm sân Old Trafford của MU vào cuối tuần này sẽ lại là thử thách thực sự.

“Đây là mùa giải khó khăn với mọi người trong CLB nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng chiến đấu. Mùa giải vẫn còn nhiều tháng nữa và tập thể này cần đồng lòng.

Tương tự, các CĐV từng ủng hộ khi chúng tôi là những nhà vô địch, từ League Cup, FA Cup, Premier League, Champions League cho đến Club World Cup. Giờ đây, chúng tôi cần mọi người kề vai trong giai đoạn khó khăn và tái chứng minh CLB được tạo nên từ giá trị cốt lõi này”, anh kêu gọi.

Hoạt hình vui tứ kết World Cup: Van Dijk bị chế giễu Virgil van Dijk, Lautaro Martinez, Harry Maguire xuất hiện trong đoạn phim hoạt hình biếm họa của Bleacher Report về loạt trận tứ kết World Cup 2022.