Van Dijk, Salah tỏa sáng giúp Liverpool thắng Wolves 2-0

Ở hiệp một, Liverpool kiểm soát bóng 60% nhưng lại không gây được sức ép lớn về phía khung thành Wolves. Nguyên nhân là đoàn quân của HLV Julen Lopetegui phòng ngự rất chủ động, pressing quyết liệt hơn khi bóng lăn sang phần sân nhà.

Những tình huống ngon ăn nhất của Liverpool chỉ xảy ra ở cuối hiệp một. Phút 39, sau khi tổ chức pressing và cướp bóng thành công, Liverpool lập tức triển khai tấn công nhanh, kết thúc bằng cú đánh đầu cận thành của Harvey Elliott. Thủ thành Jose Sa đã đứng nhìn nhưng bóng lại chệch cột trong gang tấc.

Đến phút 45+2, từ pha làm tường của Darwin Nunez, Elliott tung cú volley đập đất. Bóng đi rất khó chịu nhưng Jose Sa vẫn phản xạ kịp thời. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp một.

Sang hiệp hai, Liverpool có nhịp độ thi đấu tốt hơn và dần tạo được sức ép lớn hơn. Phút 67, sau một nỗ lực đi bóng từ Diogo Jota, bóng vô tình tìm đến vị trí của Nunez và tiền đạo người Uruguay đã làm rung mành lưới Wolves ở cự ly gần. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài khước từ bàn thắng của Liverpool vì ông nhận định Jota đã phạm lỗi với hậu vệ đội khách.

Liverpool cũng không cần phải chờ đợi lâu để được chính thức ăn mừng. Phút 73, xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái của Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk đánh vai, đưa bóng vào góc xa nhưng Jose Sa đã kịp phản xạ. Sau đó, bóng bật ra, Jota tiếp tục tạt vào trong để Van Dijk đánh đầu tung lưới Wolves, mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 3 phút sau, Salah nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau pha tổ chức tấn công chớp nhoáng. Sau 4 đường chuyền, qua chân 3 cầu thủ (lần lượt là Alisson Becker, Cody Gakpo, Kostas Tsimikas), bóng được đưa vào trong để ngôi sao người Ai Cập dễ dàng đệm bóng ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Với kết quả này, Liverpool leo lên vị trí thứ 6 với 39 điểm, kém đội đứng thứ 4 Tottenham 6 điểm.

