Van Dijk bị chê thổi phồng tài năng

Trung vệ Virgil van Dijk gây thất vọng trong thất bại 0-1 của Liverpool trước Bournemouth tại vòng 27 Premier League hôm 11/3.

Van Dijk bị chỉ trích sau thất bại trước Bournemouth. Ảnh: Reuters.

Phút 27 trận gặp Bournemouth, Van Dijk kèm người lỏng lẻo để Dango Ouattara đi bóng thoải mái bên cánh phải, trước khi kiến tạo cho Philip Billing ghi bàn duy nhất giúp đem về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Jason Cundy, cựu cầu thủ Chelsea, chỉ trích Van Dijk sau trận: "Không ít lần Van Dijk để đội nhà chịu thủng lưới vì lối chơi hời hợt của mình. Giá trị của cậu ấy bị thổi phồng. Tôi nghĩ truyền thông quá ưu ái Van Dijk. Cậu ấy rõ ràng là một trung vệ giỏi nhưng lại hay mắc sai lầm. Mọi người ít chú ý đến điều đó mỗi khi Van Dijk chơi tệ".

"Dư luận so sánh Van Dijk với John Terry hay Rio Ferdinand nhưng rõ ràng cậu ấy không đạt đến đẳng cấp đó", cựu cầu thủ Chelsea nói thêm.

Trước trận gặp Bournemouth, Van Dijk cùng Liverpool chịu thất bại 2-5 trước Real Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League hôm 22/2. Trung vệ người Hà Lan trải qua một trong những trận đấu tệ nhất sự nghiệp kể từ khi cập bến Liverpool. Mọi thứ tưởng như được cải thiện khi Van Dijk cùng đồng đội thắng 7-0 trước MU ở vòng 26 Premier League hôm 5/3. Nhưng trận thua Bournemouth kéo "The Kop" trở lại mặt đất.

Van Dijk gia nhập Liverpool vào tháng 1/2018 với mức phí 75 triệu bảng. Anh góp công vào chức vô địch Champions League mùa 2018/19 và Premier League 2019/20 của "The Kop". Hôm 28/2, Van Dijk góp mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFA The Best 2022. Anh là trung vệ duy nhất ở hàng thủ bên cạnh hai hậu vệ cánh Joao Cancelo và Achraf Hakimi.

Sau World Cup 2022, Van Dijk dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Yếu tố này khiến trung vệ người Hà Lan chơi thất thường. Anh chia sẻ hôm 3/3: "Điều khiến tôi không vui chính là việc tái phát chấn thương. Nó đến khi tôi muốn chơi toàn bộ các trận của Liverpool ở Premier League. Vấn đề là tôi đã thi đấu quá nhiều trận trong thời gian ngắn".

Hôm 16/3, Liverpool sẽ có gặp Real tại lượt về vòng 16 đội Champions League tại sân Bernabeu.