Van der Vaart: 'Hà Lan sẽ thắng dễ Argentina 3-0'

Cựu danh thủ Real Madrid tin Lionel Messi đang có một giải đấu xuất sắc nhưng các đồng đội xung quanh anh không được như vậy.

Cựu danh thủ Rafael van der Vaart (áo cam) tự tin về khả năng chiến thắng của Hà Lan trước vòng tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

"Messi một lần nữa thể hiện bản thân ở World Cup này nhưng những người xung quanh anh ta không quá xuất sắc", Rafael van der Vaart nói trong buổi bình luận trên truyền hình Hà Lan, "Dự đoán về kết quả trận Hà Lan - Argentina sắp tới? Tôi nghĩ chúng ta sẽ có trận đấu dễ dàng. 3-0 cho Hà Lan".

Cựu sao Tottenham cho rằng không thể so sánh Messi với các huyền thoại như Johan Cruyff hay Diego Maradona vì những cựu cầu thủ kể trên là biểu tượng của bóng đá thế giới. Anh nói: "So sánh Messi? Đừng làm thế. Chúng ta không nên làm thế. Cruyff, Van Basten, Pele, Maradona, họ là những biểu tượng và bạn cần ngưng so sánh họ (với Messi - PV)".

Van der Vaart cũng kể lại trải nghiệm đối đầu Messi khi còn khoác áo Real Madrid: "Chúng tôi cử Sergio Ramos theo Messi. Nếu Messi đi theo hướng nào, Ramos phải đi hướng đó. Nếu Messi đi vệ sinh? Bạn phải đi theo anh ấy. Sau trận đấu, Ramos bị trêu chọc. Thật khó để kèm anh ta. Có lẽ tốt hơn là chúng ta không nên cố kèm Messi".

Cựu tuyển thủ Hà Lan đánh giá cao năng lực của Messi nhưng cũng cho rằng siêu sao người Argentina lúc này không còn như xưa và Hà Lan hoàn toàn có thể tìm ra cách khắc chế Leo. "Bây giờ, Messi đã chậm hơn và đi bộ nhiều hơn. Nhưng anh ta vẫn có thể tung ra những đường chuyền quyết định", Van der Vaart đánh giá, "Tuy nhiên, tôi cho rằng Hà Lan hiện tại có thể chặn được Messi".

Marco van Basten lại cho rằng tuyển Hà Lan sẽ có cơ hội chiến thắng nếu cử ra một cầu thủ kèm chặt Messi trong cả trận. Cựu HLV "Cơn lốc màu da cam" nói: "Nếu chúng ta có một cầu thủ theo kèm Messi suốt 90 phút, chúng ta phải làm điều đó. Italy đã làm điều đó với Maradona. Không có Messi, Argentina kém đi rất nhiều. (Jurrien) Timber có thể làm được điều đó".

Tiền đạo lừng danh một thời của AC Milan cho rằng việc Messi không tham hỗ trợ phòng ngự là nhược điểm của Argentina mà Hà Lan có thể khai thác. "Messi hoàn toàn không phòng ngự khi mất bóng. Khi đó, Argentina sẽ rơi vào thế 10 chống 11. Bạn chỉ cần lưu ý rằng anh ta không phải là người nhận bóng (đầu tiên) một khi chúng ta (Hà Lan) để mất bóng", Van Basten kết luận.

Trận đấu giữa Argentina và Hà Lan là một trong hai cặp đấu đáng xem nhất của vòng tứ kết World Cup 2022. Đội thắng trong cuộc đối đầu này sẽ gặp Brazil hoặc Croatia ở bán kết.