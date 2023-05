Vấn đề sức khỏe đáng báo động ở Kpop

Theo Korea Herald, việc các thần tượng phải hủy bỏ lịch trình hoặc tạm dừng hoạt động vì sức khỏe giảm sút không phải mới xảy ra ở Kpop. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và trở thành vấn đề đáng báo động ở showbiz Hàn. Không chỉ người hâm mộ mà công chúng cũng bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng kiệt sức ngày càng gia tăng của các nghệ sĩ trẻ.

Chỉ một ngày sau khi IVE trở lại với full album đầu tay mang tên I've IVE, công ty quản lý Starship Entertainment đã phải đưa ra thông báo về việc tạm dừng hoạt động của thành viên người Nhật Bản - Rei. Trước đó, vào ngày 10/4, tại buổi họp báo MV mới, Rei chỉ tham gia chụp ảnh mà không thể ở lại đến cuối sự kiện do thể trạng bất ổn.

Theo đại diện công ty, thời gian gần đây, sức khỏe của Rei suy yếu. Nữ ca sĩ gặp phải các triệu chứng như tim đập nhanh, khó thở, tức ngực nên đã đến bệnh viện để được tư vấn và kiểm tra y tế. Sau đó, cô nhận được lời khuyên nên dành thời gian để điều trị và phục hồi sức khỏe. Sau khi thảo luận với Rei, Starship quyết định cho cô tạm dừng các hoạt động theo lịch trình của nhóm.

Sau tin tức của Rei, ngày 19/4, SM Entertainment thông báo nhóm nhỏ DoJaeJung của NCT tạm ngưng hoạt động vì Jae Hyun có những triệu chứng bất thường. Nghi ngờ bị nhiễm Covid-19, anh đã tới bệnh viện để thực hiện xét nghiệm PCR và nhận kết quả âm tính.

Nam ca sĩ sau đó được chẩn đoán bị cảm nhưng những triệu chứng như sốt cao và đau họng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, công ty quyết định để anh tạm dừng hoạt động cho tới khi bình phục, đề phòng trường hợp đang trong giai đoạn ủ bệnh của Covid-19. Theo đó, các hoạt động quảng bá cho mini album đầu tiên Perfume - gồm chương trình âm nhạc, sự kiện fansign - đều bị huỷ bỏ.

Một tuần sau, SM Entertainment tiếp tục công bố việc tạm ngưng các hoạt động nhóm và cá nhân của thành viên Red Velvet – Joy. Nguyên nhân được đưa ra là do sức khỏe của nữ thần tượng đang yếu đi và cần được nghỉ ngơi.

"Joy đã tới bệnh viện kiểm tra sau khi cảm thấy sức khỏe suy giảm. Cô được bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi và điều trị thay vì tiếp tục làm việc. Do đó, Joy sẽ tạm thời không tham gia vào bất kỳ lịch trình nào. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng. Mong các bạn hiểu rằng quyết định này được đưa ra sau khi công ty thảo luận kỹ lưỡng với Joy", đại diện phía SM Entertainment cho biết.

Trên trang cá nhân, nhiều khán giả để lại lời chúc ngôi sao sinh năm 1996 sớm hồi phục và trở lại hoạt động. Như vậy, trong thời gian tới, Red Velvet sẽ đi tour concert chỉ với 4 thành viên.

Ngày 29/4, người hâm mộ nhận thông báo từ phía SM về việc một trong những thành viên chủ chốt của aespa – Winter, không thể góp mặt trong hai buổi diễn của nhóm tại Nhật Bản. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn đầu tiên của aespa mang tên SYNK : HYPER LINE, diễn ra từ 29-30/4 tại Nippon Gaishi Hall, Nagoya.

Theo đó, aespa phải biểu diễn với đội hình 3 thành viên Karina, Giselle và Ningning.

Chỉ trong vòng một tháng, SM liên tiếp đưa ra thông báo về vấn đề sức khỏe của nghệ sĩ. Trước đó, thành viên nhóm NCT – Hae Chan cũng khiến fan lo lắng về thể trạng cơ thể bất ổn. Việc loạt nghệ sĩ SM phải tạm dừng hoạt động khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, đặc biệt sau cuộc chiến giành quyền lực của nội bộ SM.

Vào cuối tháng 4, đại diện của Pledis Entertainment cũng đưa ra thông báo về việc thành viên nhóm Seventeen (Seung Kwan) không thể tham gia một số hoạt động quảng bá cho mini album thứ 10 FML, gồm cả sự kiện ký tặng người hâm mộ, do sức khỏe không tốt.

Nói về trách nhiệm của các đơn vị quản lý, nhà phê bình văn hóa Jeong Duk Hyeon chỉ ra: "Trong một môi trường cạnh tranh như Kpop, các công ty chủ quản luôn cố gắng để các nghệ sĩ làm việc với lịch trình dày đặc. Điều đó đã khiến họ bị vắt kiệt sức. Các cơ quan nên nhắm đến mục tiêu dài hạn hơn. Họ cần quan tâm đến sức khoẻ và sự an toàn của nghệ sĩ để có một sự nghiệp thành công bền vững".

Những năm gần đây, việc các thần tượng liên tục thông báo tạm dừng hoạt động quảng bá, thậm chí rút khỏi nhóm vì vấn đề sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng. Chứng kiến mức độ nghiêm trọng của vấn đề, các fandom Kpop đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi công ty chủ quản phải quan tâm và chú trọng hơn về sức khỏe cho nghệ sĩ. Các bài viết, hashtag kêu gọi của cộng đồng người hâm mộ nhiều lần lọt top thịnh hành trên mạng xã hội.

Đứng trước áp lực dư luận, nhiều công ty giải trí đã cho thấy nỗ lực của họ trong việc đảm bảo an toàn thể chất cho nghệ sĩ. Theo tờ Ilgan Sports, một trong những cách mà các công ty đang áp dụng để hạn chế việc thần tượng phải tạm nghỉ chính là điều chỉnh lại lịch trình quảng bá.

“Ngày nay, các công ty dần quan tâm đến tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ, đồng thời lắng nghe ý kiến. Lịch trình đã được thỏa thuận và nghệ sĩ không còn bị ép buộc“, Ilgan Sports nhận định.

Bên cạnh đó, một số công ty giải trí hiện nay cung cấp dịch vụ kiểm tra y tế và điều trị sức khỏe tâm lý thường xuyên. Điển hình như ở HYBE, họ thuê bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để tổ chức các buổi trị liệu cho thực tập sinh và nghệ sĩ công ty mỗi tuần một lần.

Theo nhà phê bình văn hóa Jeong Duk Hyeon Jeong: “Chăm sóc tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể chất. Nhưng không rõ các công ty đang quản lý vấn đề tâm lý của thực tập sinh như thế nào. Trừ các công ty lớn, hầu hết đơn vị vừa và nhỏ không đủ dư dả về tài chính để cung cấp những dịch vụ như vậy cho các thực tập sinh".

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.